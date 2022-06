Aufstiegsspiele zur Kreisliga A starten am Sonntag. Partien finden in Peterzell und Tennenbronn statt

Fußball, Aufstiegsspiele zur Kreisliga A: (ju/daz) Am Sonntag finden die ersten zwei Aufstiegsspiele zur Kreisliga A statt. Die vier Vizemeister der Kreisliga-Staffeln B1 bis B4 ermitteln in Hin- und Rückspielen zwei weitere Aufsteiger. Am kommenden