: (pm) Julia Ehrle ist die jüngste Titelträgerin der Deutschen Meisterschaft der Altersklassen U18 und U20, die am Wochenende in Rostock ausgetragen wurden. Die 15-jährige Villingerin (LG farbtex Nordschwarzwald) setzte sich über die Strecke von 3000 Metern vor allen Konkurrenten durch und durfte danach mit der Goldmedaille um die Wette strahlen. In Rostock formierte sich zunächst eine vierköpfige Führungsgruppe. Drei Runden vor dem Ziel drückte Julia Ehrle auf das Tempo und sprengte die Gruppe. Eine weitere Läuferin hielt zunächst mit, musste dann jedoch abreißen lassen. In 9:40,20 Minuten sicherte sich Julia Ehrle die Goldmedaille. Nur die drei Erstplatzierten blieben in dem Rennen unter zehn Minuten. Die junge Villingerin berichtete später, dass sie ein sehr schönes Rennen erlebt habe. Sie habe nach dem Rennverlauf taktisch spontan reagiert und wollte eigentlich zunächst abwarten, was die Konkurrenten machen. Erst vor drei Wochen hatte Julia, wie auch ihr Bruder Lukas, bei den baden-württembergischen Meisterschaften über 3000 Meter die Titel geholt.