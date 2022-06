von Helmut Junkel

Leichtathletik: Weiterhin in der Erfolgsspur sind die Geschwister Julia und Lukas Ehrle aus Villingen. Beide starteten beim international gut besetzen Gamperny-Berglauf in der Schweiz. Für Lukas Ehrle, der für die LG Brandenkopf startet, war es der erste Berglauf der Saison .

Vom Start bis zum Ziel waren auf der 8,8 km langen Strecke zirka 1000 Höhenmeter mit Steigungen bis zu 40 Prozent zu meistern. Lukas Ehrle hielt sich sofort in der Spitzengruppe auf, in der sich lange Zeit auch der amtierende M 35 Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn) befand. Ehrle konnte sich auf dem letzten, steilsten Teil von den Mitkonkurrenten absetzen und lief in 45:37 Minuten zum überraschenden Tagessieg. Der 17-jährige gab dem Schweizer Daniel Lustenberger und Hoffmann deutlich das Nachsehen. Insgesamt beendeten 229 Teilnehmer das Rennen.

Julia Ehrle (TV Villingen) startete im Jugendlauf über 5,8 Kilometer. Unter 28 Jugendlichen beendete sie den Lauf als Gesamtsiegerin, vor allen männlichen Jugendlichen in der neuen Rekordzeit von 27:44 Minuten.

Eine Woche zuvor nahmen die Geschwister an der Laufnacht in Karlsruhe erfolgreich teil. Julia Ehrle wurde Siegerin im zweiten Zeitlauf über 1500 Meter in Bestzeit der 15-jährigen von 4:38,84 Minuten. Insgesamt kam sie in der U 18 auf Rang sieben. Siegerin wurde die 17-jährige Jolanda Kallabis (FT 1944 Freiburg), im Schüleralter bei der LG Baar/Donaueschingen, in 4:16,57 Minuten. Über 5000 Meter der U 20 wurde Lukas Ehrle in 14:43,81 Minuten im Zeitlauf 2007 Jahrgangsbester und in der Gesamtwertung Dritter.