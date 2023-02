Die Schwenninger Wild Wings sind bei ihrer Trainersuche offenbar fündig geworden und könnten sich nach Informationen der Bild-Zeitung einen „Hochkaräter“ geangelt haben. Gerry Fleming, derzeit bei den Löwen Frankfurt, soll demnach neuer Cheftrainer werden.

Der 56-Jährige war erst zu dieser Saison in die Mainmetropole gewechselt. In den letzten Tagen hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass der Kanadier und sein derzeitiger Klub in Zukunft getrennte Wege gehen. Die Schwenninger sollen Fleming einen mehrjährigen Kontrakt geboten haben.