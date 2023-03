Frauenfußball-Verbandsliga: So ein Tor schießt man wahrlich nicht alle Tage. Einen Treffer der Marke „Traumtor“ erzielte Annik Richter von den Sportfreunden Neukirch am vergangenen Samstag. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Hochrhein traf sie aus rund 30 Metern zum 1:1. Und das auch in den Winkel. Besser geht‘s nicht.

Annik Richters Traumtor Video: Verein

Obwohl die Neukircherinnen die Partie in Hohentengen mit 2:4 verloren, dürfte Annik Richter dieser Treffer noch lange in Erinnerung bleiben. Es war zugleich ihr drittes Saisontor.