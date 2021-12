von Martin Disch

Jugendfußball: Die DJK Villingen hat für die laufende Saison nicht nur drei aktive Mannschaften zum Spielbetrieb gemeldet, sondern auch zehn Jugendmannschaften von den A- Junioren bis zu den E-Junioren. Seit dieser Saison ist eine neue Jugendleitung angetreten, um die Geschicke des Juniorenbereichs der DJK Villingen zu lenken und zu gestalten. „Unser Ziel ist es, die administrative Struktur und den Aufbau der Jugendabteilung zu stärken und zu entwickeln. Wir möchten wir den Jugendlichen eine bestmögliche Entwicklung gewährleisten und sie langfristig an unseren Verein binden. Uns ist es wichtig, dass unsere jungen Mitglieder bei der DJK eine sportliche Heimat finden, welche neben dem Leistungsgedanken auch den Breitensport abbildet. Gemeinsam Sport treiben, aber auch gemeinsam durch das Leben gehen“, lautet das Credo von Niklas Beha, Kevin Erbert, Alexander Hagel, Julian Moritz und Marvin Scheller.

Das Quintett verbindet eine jahrelange, gemeinsame aktive Zeit bei der DJK. Seit ihrer Jugend sind sie Mitglieder des Vereins und wuchsen in den Jugendteams des Vereins auf, um heute gemeinsam in den verschiedenen Herrenmanschaften der DJK Villingen zu agieren. Neben der Leidenschaft für den Fußball eint sie ihr Interesse an der Jugendförderung sowie die Bereitschaft, aktiv in Prozesse involviert zu sein.

Die Jugendabteilung der DJK Villingen hat seit Jahren einen guten Ruf nicht nur im Bezirk Schwarzwald. Indiz dafür sind die zahlreichen Meisterschaften, die man in den letzten Jahren feiern konnte. Auf dem Rasenspielfeld und auf dem Kunstrasenplatz ist deshalb täglich etwas los. Die DJK steht für nachhaltig erfolgreiche Jugendarbeit. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, unternimmt der Verein große Anstrengungen.

Die Förderung der Spieler von morgen umfasst drei Bereiche, die gleich gewichtet und optimal miteinander verzahnt sind: die sportliche Ausbildung, die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Ausbildung der Persönlichkeit. Dazu hat man schon vor Jahren einen Verhaltenskodex für Eltern und Jugendspieler entworfen.

Rückblickend können die Verantwortlichen zufrieden auf ihre Jugend schauen. Die A-Junioren belegen momentan in der Kreisliga A mit 24 Punkten den ersten Platz bei einem Torverhältnis von 48:2 Toren. Ziel ist die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksliga. Das wird auch vom Torinstinkt von Bennet Wiebler abhängen, der 16 Mal traf.

Die B-Junioren spielen in der zweiten Saison in der Landesliga, Staffel 2, und haben sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Trainer Sven Kienninger hat einen breitgefächerten Kader. Nach zwölf Spielen hat die Mannschaft 26 Punkte auf der Habenseite bei 43:18 Toren. Deni Velagi (18 Treffer) und Fabian Fass (9) wollen mit weiteren Toren dafür sorgen, die die B-Junioren bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielen können.

Auch die C-Junioren mischen im Kampf um die Meisterschaft mit. In der Bezirksliga liegen die Jungs in den grünen Trikots momentan auf Platz zwei mit 22 Punkten. Die SG Schluchsee führt die Tabelle an, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert. Die Villinger hoffen auf die Torjägerqualitäten von Alexander Migunov, der schon zehn Mal traf, sowie auf Tyler Schilling, der bei zwei Einsätzen fünf Tore erzielte.

Auch Matthias Jäckle, Trainer der D-Junioren, ist mit dem Verlauf der Saison zufrieden. Seine Jungs belegen den dritten Rang in der Bezirksliga. Beste Torschützen sind Daniel Kempi und Lennard Stier mit jeweils sechs Treffern. Die E1-Junioren belegen hinter dem souveränen Tabellenführer aus Pfaffenweiler in der Kreisklasse den zweiten Platz.