Fußball, Aufstiegsspiel zur Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – SV Geisingen (Sonntag, 15 Uhr). Der SV Geisingen reist mit viel Selbstvertrauen am Sonntag an den Bodensee. Allerdings wartet mit dem Vizemeister der Bezirksliga Bodensee eine hohe Hürde. Die Gastgeber haben in 30 Spielen 70 Punkte geholt und dabei 106 Tore geschossen. Erst am vergangenen Wochenende siegten sie in Öhningen mit 7:2 Toren bei einem Konkurrenten, der ebenfalls Chancen auf die Aufstiegsspiele hatte. Geisingen muss sich in den Bilanzen nicht verstecken. Die Elf von Trainer Stefan Pröhl holte in 32 Spielen 72 Punkte und erzielte 90 Tore.

Pröhl hat sich den Gegner einmal angeschaut. Einige Geisinger Spieler waren am vergangenen Wochenende in Öhningen. Die Schwarzwälder wissen, was auf sie zukommt. „Wir wollen eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel schaffen. Über 90 Minuten nur verteidigen wird nicht gut gehen. Natürlich wollen wir defensiv stabil stehen, aber auch unsere Offensivqualitäten zeigen“, betont Pröhl. Bis auf Florian Kreuzer (Kreuzbandriss) und Lukas Oehler (Adduktoren) kann Pröhl nach Wunsch aufstellen. Die Mannschaft, die am vergangenen Wochenende beim 3:2-Erfolg in Tennenbronn eine gute Generalprobe spielte, könnte auch am Sonntag beginnen.

„Wir hatten unter der Woche ungewohnte 21 Spieler im Training. Alle wollen sich anbieten. Ich werde beim Abschlusstraining am Freitag noch einmal genauer hinschauen, aber prinzipiell werden wir eine starke Elf aufbieten“, fügt Pröhl an. Für ihn war es wichtig, dass seine Elf in Tennenbronn nach dem 0:2-Rückstand die Partie noch drehte und so mit einem guten Gefühl an den Bodensee reisen wird. Ein mit Anhängern voll besetzter Fan-Bus und weitere Geisinger werden die Elf unterstützen, die sich auf eine enorme Offensivkraft der Konstanzer einstellen muss. Die Wollmatinger haben in der Saison sowohl auswärts als auch auf eigenem Platz 53 Mal getroffen. Geisingen hat mit Luca Arceri (34 Treffer), Fabian Federle (17) oder Simon Federle (9) auch einiges zu bieten. Somit wird auf beide Defensivreihen Offensivkraft zukommen und möglicherweise werden die Partien auch durch die bessere Abwehrarbeit entschieden.

SC-Trainer Adel Grimm hat kein Spiel des SV Geisingen gesehen. „Ich habe mir Infos von Ligakonkurrenten eingeholt. Wir müssen Arceri und Federle in den Griff bekommen. An der Motivation wird es nicht scheitern. Ich merkte schon im Training: Alle Spieler wollen den Aufstieg. Für solche Spiele lebt man als Fußballer. Wir müssen die Leistungen der letzten fünf Spiele wiederholen.“

Fast hätten sich beide Teams im Februar zu einem Testspiel getroffen, doch die vereinbarte Partie musste wegen zahlreicher Corona-Fälle im Geisinger Team abgesagt werden. Nun folgt die Begegnung im Europapokal-Rhythmus, denn bei Torgleichheit entscheiden die Auswärtstreffer.