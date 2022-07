Fußball, Qualifikation Verbandspokal: FV Tennenbronn – FC Gutmadingen (Samstag, 15 Uhr). Auf dem Schächle will der heimische Bezirksligist seiner erfolgreichen Pokalvergangenheit ein weiteres Kapitel anzufügen. Die Gäste müssen als Landesligist mit der Favoritenrolle leben, auch wenn sich eine ausgeglichene Partie abzeichnet. Tennenbronn hat in den vergangenen Jahren für Furore im Pokal gesorgt. Im Bezirkspokal feierte die Elf einige Triumphe, und im Verbandspokal gelang es immer wieder, Landesligisten auszuschalten. Einmal schafften es die Tennenbronner sogar bis ins südbadische Pokal-Viertelfinale.

Fußball, Verbandspokal „Wir sind nicht chancenlos“ Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell befindet sich die Elf von Trainer Sebastian von Au noch am Beginn der Vorbereitung. In einem Vorbereitungsspiel wurde Kickers Lauterbach mit 2:1 bezwungen. Der Bezirksligist zeigte in der vergangenen Saison eine ganz starke Rückrunde, in der sich die Mannschaft noch bis auf den fünften Rang nach oben schob. Die Gastgeber haben in der Partie nichts zu verlieren und möchten nur zu gern wieder einen Landesligisten von der Teilnehmerliste streichen.

Vor dem FC Gutmadingen liegt ein sehr intensives Wochenende. Neben dem Qualifikationsspiel findet auch der Geisinger Stadt-Pokal statt. Hier ist der Landesligist bereits am heutigen Freitag im Einsatz. „Wir nehmen beide Wettbewerbe sehr ernst und wollen als ligahöherer Verein ein gutes Gesicht zeigen“, sagt FCG-Trainer Steffen Breinlinger.

Fußball, Verbandspokal Keiner will die Favoritenrolle Das könnte Sie auch interessieren

Zuletzt standen sich Gutmadingen und Tennenbronn in einem Vorbereitungsspiel im vergangenen Frühjahr gegenüber. „Große Geheimnisse zwischen beiden Teams gibt es da nicht“, fügt Breinlinger an. Er hofft, dass die zuletzt im taktischen Bereich einstudierten Feinheiten nun auch im Spiel ihre Wirkung zeigen.

Für den Trainer ist die Pokalpartie eine erste echte Standortbestimmung: „Wir haben in den vergangenen Tagen die Intensität in den Trainingseinheiten etwas dosiert, sodass auch dieses Wochenende mit den vielen Spielen machbar sein sollte. Unser klares Ziel ist es, die Hauptrunde zu erreichen“, ergänzt Breinlinger.

Fußball, Verbandspokal „Wir wollen Akzente setzen“ Das könnte Sie auch interessieren

Auf den Sieger der Qualifikationspartie wartet eine Woche später in der ersten Runde der Bezirkspokalsieger FC Pfaffenweiler als nächster Gegner.