Fußball, Qualifikation Verbandspokal: FV Tennenbronn – FC Gutmadingen 4:0 (2:0). Überraschung in Tennenbronn: Der Bezirksligist warf den Landesligisten deutlich mit 4:0 aus dem Pokal.

Ein Klassenunterschied war zwischen den beiden Mannschaften über die gesamten 90 Spielminuten kaum zu erkennen. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste. Gutmadingen hatte mehr Ballbesitz, ließ aber vor allem in Hälfte eins beispielsweise durch Manuel Huber oder Claudius Hirt gute Torchancen liegen. Anders der FV Tennenbronn: Bereits nach vier Minuten nutzte der Gastgeber die erste Chance, Justin Stoll traf nach schnellem Umschalten über den Flügel zum 1:0. Nach 25 Minuten legte der Außenseiter nach, als Yannik Richter einen Spielzug über den rechten Flügel zum 2:0 vollendete.

Auch nach dem Seitenwechsel war der Favorit aus Gutmadingen aktiver, Außenseiter Tennenbronn hingegen effektiver. Richter erzielte in Minute 70 mit einem direkten Freistoß das 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Julian Fleig stellte sieben Minuten später auf 4:0. Alles in allem ein Ergebnis, das gemessen an den Spielanteilen zu deutlich ausfiel. machte das Ergebnis am Ende mit dem 4:0 gemessen an den Spielanteilen zu deutlich.

Tore: 1:0 (4.) Stoll, 2:0 (25.) Richter, 3:0 (70.) Richter, 4:0 (77.) Fleig. ZS: 500. SR: Lukas Stiepermann.