Fußball, Qualifikation zum Südbadischen Pokal: FV/DJK St. Georgen – FC Waldkirch 0:4 (0:3). In der Qualifikation für die erste Runde des Verbandspokals empfing der Kreisligist aus St. Georgen den Landesligisten FC Waldkirch und verpasste eine Überraschung. Schon kurz nach dem Anpfiff hatten die Gastgeber ihre erste gute Chance, aber der Ball landete nicht im Netz. Nach zehn Minuten gingen die favorisierten Gäste durch Maximilian Scheer in Führung. Eine Viertelstunde später war es erneut Scheer für die Waldkircher, der für das 0:2 sorgte. Kurz vor der Pause gelang dem Landesligisten dann noch das 0:3.

In der zweiten Hälfte spielten sich die Bergstädter auch noch gute Möglichkeiten heraus, aber alle Chancen brachten kein Erfolgserlebnis. Die Gäste fuhren in der zweiten Hälfte die Spielgeschwindigkeit etwas herunter und hatten nicht mehr diese klaren Chancen wie noch in den ersten 45 Minuten. In Minute 75 gelang Waldkirch noch das 0:4, sodass es am Ende ein relativ entspannter Sieg für den Landesligisten war, auch wenn sich die Hausherren achtbar geschlagen haben. Tore: 0:1 Maximilian Scheer (10.), 0:2 (25.), 0:3 (41.) Calvin Kopanka, 0:4 (75.) Sandro Rautenberg; Zuschauer: 150; SR: Fleig.