Villingen-Schwenningen/Magdeburg vor 16 Stunden

Fußballprofi Kai Brünker vom 1. FC Magdeburg: „Momente, die man in seinem Leben nicht vergisst“

Erst der vielumjubelte Aufstieg als Drittliga-Meister, jetzt das Debüt in Liga zwei: Sturmtank Kai Brünker aus VS spricht über Erfolge, seine erste schwere Verletzung und die Chancen des FC 08 Villingen in der Oberliga.