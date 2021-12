von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: Die Fußballverbände in Baden und Württemberg haben entschieden, dass auch die Oberliga vorzeitig in die Winterpause gehen wird. Die Entscheidung fiel aufgrund der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung. „Wir halten einen Spielbetrieb unter diesen Bedingungen für nicht mehr zumutbar. Unsere Vereine haben all die Regelungen in den vergangenen Wochen mit viel Engagement und Disziplin umgesetzt. Über Nacht Tests für das ganze Team zu organisieren, das können wir von niemandem verlangen“, begründet wfv-Präsident Matthias Schöck den Schritt. Der Südbadische Fußballverband hatte bereits am Montag festgelegt, dass die Winterpause auf südbadischer Ebene vorgezogen wird.

Oberligist FC 08 Villingen teilte am Freitag schon vor der Verbandsentscheidung mit, im Kalender 2021 nicht mehr zu spielen. „Wir waren uns mit unseren kommenden Gegnern darüber einig, dass wir als Sportvereine eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung tragen und die aktuell kritische Situation berücksichtigen müssen“, sagte FC 08-Chefcoach Marcel Yahyaijan.