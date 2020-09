Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: In der Staffel melden mehrere der elf Mannschaften Ansprüche auf die Meisterschaft an.

Beim NK Zagreb Villingen gab es nach zwei zehnten Plätzen in Folge in diesem Frühjahr einen radikalen Umbruch. Ältere Spieler verließen den Verein, dafür kamen zwölf junge und motivierte Kicker sowie ein neuer Trainer. Predrag Kicic übernahm das Amt und verkörpert die Ambitionen des Vereins: „In den nächsten beiden Jahren wollen wir aufsteigen. Wenn wir richtig eingespielt sind, wird es schwer gegen uns“, betont Kicic. Als größte Konkurrenten um die Spitzenplätze sieht der Trainer die Sportfreunde Schönenbach, den FC Triberg und den FC Weiler.

Die Sportfreunde Schönenbach gelten als einer der Favoriten auf den Aufstieg. Mit Mario Ketterer hat das Team einen torgefährlichen Spielertrainer, der Oberliga-Erfahrung mitbringt. Zudem gab es Verstärkungen. Dadurch scheint das Ziel, in absehbarer Zeit aufzusteigen, bereits in der kommenden Saison machbar.

Der FC Unterkirnach blickt auf eine gute Saison mit Rang vier zurück. Wenn es nach dem Geschmack von Trainer Günter Hirsch geht, soll diese Position zumindest bestätigt werden. „Wir wollen so lange wie möglich um den Aufstieg spielen. Der FC Unterkirnach feiert im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen und gehört nicht in die Kreisliga B“, sagt Hirsch. Jedoch erwartet der Trainer eine enorm ausgeglichene Liga: „Die Hälfte der Teams will oben mitmischen. Jeder Patzer wird bestraft.“ Auch Hirsch rechnet mit Schönenbach und Weiler auf den vorderen Plätzen.

Der FC Weiler zählte bereits im Vorjahr mit Rang drei zu den Topteams. Zwar zeigte sich die Elf von Trainer Jörg Bastiansen sehr heimstark, zu viele verschenkte Punkte auf fremden Plätzen kosteten aber den Aufstieg. Mit Sven Schwarzwälder hielt der Verein den besten Knipser der Vorsaison und zählt auch in der neuen Runde zu den Topfavoriten. Mit dem 6:1 im Bezirkspokal gegen Hochemmingen ließ Weiler bereits aufhorchen.

Die SG Mönchweiler/Peterzell arbeitete sich in den vergangenen Jahren stetig bis ins Mittelfeld der Tabelle. Mit dem neuen Trainer Ralf Hellmer, der Landesliga-Erfahrung mitbringt, und Spielertrainer Patrick Haas, der ebenfalls schon höherklassig seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte, will die SG in der neuen Saison oben angreifen.

Ein weiterer Titelanwärter ist der FC Triberg. Im Vorjahr nur hauchzart am Aufstieg gescheitert, will die Mannschaft von Trainer Manuel Holzweißig einen erneuten Anlauf starten. Größter Trumpf ist die enorm stabile Defensive, die in der Vorsaison in zwölf Spielen nur zehn Gegentreffer zuließ.

Neuling FV Marbach II belegte in der vergangenen Saison den fünften Platz in der Staffel 4. Als Unterbau der ersten Mannschaft will Marbach eine gute Rolle spielen. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A gab es in für den FC Schonach II zuletzt einen soliden siebten Platz, an den die Teutonen anknüpfen wollen.

Das abgeschlagene Schlusslicht der Liga war im Vorjahr der SV Nußbach. Das Team von Trainer Uwe Freigang setzt alles daran, in der neuen Saison tabellarisch zu klettern. Dafür müssen sich die Nußbacher jedoch in allen Bereichen steigern.

Die schwächste Offensive des Vorjahres hatte der FV/DJK St. Georgen. Sollte in der neuen Saison mehr als Rang neun herausspringen, muss das Team des neuen Spielertrainers Marco Tümpel offensiv zulegen.

Eine Platzierung besser war der FK Bratstvo Villingen. Allerdings waren die Doppelstädter die Schießbude der Liga. Trainer Sladjan Jovanovic hat das Ziel, sein Team zu stabilisieren.