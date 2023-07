Reitsport: Im wahrsten Sinne des Wortes stürmisch, aufgrund des starken Windes, war es am Freitag beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen. Nach einem fulminanten Turnierauftakt am Donnerstag, verbunden mit einem grandiosen Showabend, stand der Freitag wieder ganz im Zeichen des Reitsports.

Am Freitagmorgen ging es für die ersten Reiter mit ihren Pferden früh über die Hindernisse. Nach den Amateuren starteten fast 90 Reiterpaare in die CSI 2 Sterne Prüfung. Hier ging es durchaus um viel, denn die besten 40 qualifizierten sich für das am Abend stattfindende Gruppenspringen um den Großen Preis Schwarzwald-Baar-Heuberg. Da wollten natürlich alle dabei sein. Es waren erstklassige Reiterpaare am Start, darunter Olympiasieger und Weltmeister Michael Jung (Horb) sowie die ebenfalls 2018 mit einem Weltmeistertitel gekürte Simone Blum (Zolling). Zudem Nationenpreisreiter Hans Dieter Dreher vom RV Dreiländereck. Sie alle platzierten sich in den Top 40, sodass beim Gruppenspringen Sport der Spitzenklasse garantiert war.

Der Sieg in der Qualifikation ging mit der schnellen Tamara Schnyder auf ihrem Quinsten in die Schweiz. Auf den Plätzen folgten Felix Müller auf Blue Eye (PSC Ising) und Hans Dieter Dreher mit Duobin (RV Dreiländereck). Die Springreiter aus Baden-Württemberg waren ebenfalls auf den Immenhöfen dabei. Sie absolvierten ihre Einlaufprüfung für das BW Bank-Springen am Samstag. Es siegte Armin Jun. Schäfer und Ba Luna (RV Mannheim) vor Michael Jung mit Express de Hus (RSG Altheim) sowie Hans Dieter Dreher und Jiniki vom RV Dreiländereck.

Entwarnung gab es bei Mohamad Mogheeth Al Shehab (RFV Herrenberg). Er war am Donnerstag bei der Eröffnungsspringprüfung so schwer gestürzt, dass sogar ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Nach den jüngsten Diagnosen kam der Reiter noch einigermaßen ohne schwere Verletzungen mit ein paar Rippenbrüchen glimpflich davon. Er wurde letztlich mit dem Rettungswagen abtransportiert.

Neben dem BW Bank-Springen am Samstag steht der große Turnier-Höhepunkt am Sonntag ab 14.30 Uhr mit dem Großen Preis auf dem Programm.

Ergebnisse am Freitag

CSI AmA Silber: 1. Sylvia Dreher, Famira (RV Dreiländereck), 2. Roya Saberi, Call Me Marilyn (Schweiz), 3. Maximilian Kögler, Carrera (PSG Marienhof Friedberg). CSI 2*: 1. Tamara Schnyder, Quinsten (Schweiz), 2. Felix Müller, Blue Eye (PSC Ising), 3. Hans Dieter Dreher, Duobin (RV Dreiländereck).

CSI AmA Bronze: 1. Nathalie Straubinger, Cara Mia (Schweiz), 2. Monika Gattiger, Couer de Chocolat (Schweiz), 3. Ina Götz, Lady Lou (PSG Marienhof Friedberg). Springprüfung Kl. S*: 1. Armin Jun. Schäfer, Ba Luna (RV Mannheim), 2. Michael Jung, Express de Hus (RSG Altheim), 3. Hans Dieter Dreher, Jiniki (RV Dreiländereck).