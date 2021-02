Schwenninger gastieren am Mittwochabend bei Straubing Tigers

Eishockey: Der Countdown läuft. In der DEL nähert sich das Ende der Doppelrunde mit großen Schritten. Noch acht Spiele stehen für die Wild Wings in der Gruppe Süd an, bevor es anschließend zu einer Einfachrunde gegen die „Nordligisten“