PS Karlsruhe Lions – Wiha Panthers Schwenningen (Dienstag, 19.30 Uhr, Lina-Radke-Halle). (msc) Beim letzten Auswärtsspiel des Kalenderjahres 2022 geht es für die wiha Panthers am Dienstag zum Baden-Württemberg-Duell nach Karlsruhe

Gegen die Nürnberg Falcons verpassten die Schwenninger Basketballer in der vergangenen Woche den vierten Heimsieg in Folge. Über weite Strecken der Partie begegneten die Doppelstädter den derzeit auf Rang fünf liegenden Franken auf Augenhöhe. Doch in einer intensiv geführten Begegnung verschliefen die Schwarzwälder den Start in die zweite Halbzeit und kassierten 13 unbeantwortete Punkte. Zwar kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Alen Velcic noch mal heran, konnte die 72:82-Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.

Basketball Die Nürnberg Falcons beenden vor vollem Haus die Heimserie der Panthers Das könnte Sie auch interessieren

Viele Abgänge bei den Lions

Vor dem Jahreswechsel stehen für die Raubkatzen zwei wichtige Partien auf dem Programm. Bevor am 30. Dezember das letzte Heimspiel gegen die Römerstrom Gladiators Trier in der Deutenberghalle stattfindet, reisen die Doppelstädter zunächst zu einem Rivalen aus alten Regionalligazeiten. Die PS Karlsruhe Lions haben nach einer erfolgreichen Vorsaison viele Abgänge im Sommer verkraften müssen. Insgesamt acht Spieler verließen die Fächerstädter – darunter auch der letztjährige Liga-Topscorer Stanley Whittaker, der nun seine Basketballschuhe für Erstligist Würzburg Baskets schnürt.

Von den Neuzugängen der Badener hat Lovell Cabbil sich als starker Scorer erwiesen. Der 25-jährige Amerikaner, der in der Vorsaison zum Spieler des Jahres in Georgien gewählt wurde, erzielt mit 18,8 Zählern ligaweit die meisten Punkte im Schnitt. Neben Cabbil ist Kapitän Maurice Pluskota derzeit in bestechender Form. Der Center, der seit 2017 für die Lions aufläuft, erzielt im Schnitt ein Double-Double mit 16,6 Punkten und 10,5 Rebounds. Zuletzt gelang ihm das Kunststück, in zwei Kategorien zweistellige Werte zu erzielen, viermal hintereinander.

Eishockey Wild Wings mit klarer Heimniederlage gegen München Das könnte Sie auch interessieren

„Karlsruhe ist unberechenbar“

Neben Pluskota verfügen die Lions mit den Neuzugängen Julian Albus (151 Erstligaeinsätze) und Bazoumana Kone (98 Spiele in Liga 1) über erstligaerfahrene Akteure in ihren Reihen. Zuletzt musste die Mannschaft von Trainer Aleksandar Scepanovic drei Auswärtsspiele bestreiten, die gegen Hagen, Quakenbrück und Kirchheim allesamt knapp verloren wurden. Durch die Niederlagen ist Karlsruhe bis auf Rang 13 in der Tabelle abgerutscht. Auch in dieser Saison konnten die Lions bislang auf ihre Heimstärke setzen. Den Badenern gelang beispielsweise Anfang Dezember ein beeindruckender 95:92-Heimerfolg gegen die Tigers Tübingen.

Fußball-Landesliga Der FC Gutmadingen startet mit einem neuen Trainer-Duo ins neue Jahr Das könnte Sie auch interessieren

„Karlsruhe ist eine unberechenbare und gefährliche Mannschaft, die uns sehr wehtun kann, wenn wir nicht diszipliniert auftreten“, betont Velcic. „Vor allem zu Hause sind sie sehr stark. Es wird für uns eine sehr interessante Partie, bei der wir hochkonzentriert agieren müssen.“