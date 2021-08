von unserer Sportredaktion.

Eishockey: Zweitligist EHC Freiburg bleibt auch in der kommenden Saison Kooperationspartner der Schwenninger Wild Wings. Nach dem sich die Verantwortlichen in erneut guten und sachlich konstruktiven Gesprächen austauschen konnten, stand der Fortsetzung der Kooperation nichts mehr im Wege, teilten die Schwenninger am Donnerstag mit.

„Ich freue mich, dass die Kooperation mit dem EHC Freiburg weiter Bestand hat und wir gemeinsam in die neue Saison gehen. Man sieht am Kontingent der Förderlizenzspieler von Freiburg und auch von uns, dass die Perspektiven beidseitig sehr viel Sinn machen. Durch die Impfungen sind der Austausch und das Wechselspiel zwischen beiden Standorten wieder unkomplizierter möglich. Dabei haben die Weiterentwicklung und Förderung der jungen Spieler für beide Seiten absolut höchste Priorität“, begründet Sportdirektor Christof Kreutzer die Kooperation.

Werner Karlin, 1. Vorstand des EHC Freiburg: „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit den Wild Wings aus Schwenningen fortsetzen zu können. Ungeachtet der traditionellen Rivalität geht es in erster Linie darum, talentierte Spieler im Interesse des deutschen Eishockeys weiterentwickeln zu können. In diesem Sinne bietet sich eine Kooperation zwischen benachbarten Vereinen aus der DEL und der DEL2 geradezu an.“

Mit einer Förderlizenz ausgestattet werden die Schwenninger Kai Zernikel, Manuel Alberg und David Cerny. Auf Seiten der Wölfe erhalten Luis Benzing und Oleg Tschwanow das Doppelspielrecht.