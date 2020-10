Frauenfußball, Verbandsliga: (olg) FV Marbach – SV Deggenhausertal 0:3 (0:1). Eine bittere Niederlage kassierte Marbach bei seiner Heimpremiere. „Das Ergebnis fiel um ein oder zwei Tore zu hoch aus. Wir müssen noch viel lernen. Die Gegner sind da abgezockter“, sagte FVM-Trainer Holger Rohde. Abteilungsleiter Werner Baschnagel sah darin jedoch keinen Beinbruch. „Die ersten 25 Minuten waren sehr gut. In der zweiten Halbzeit haben wir gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel gemacht.“ Und Rohde ergänzte: „Wenn man seine Chancen nicht konsequent nutzt und dann Fehler unterlaufen wie bei den Gegentoren, hat man keine Chance.“ Janina Friese erzielte in Minute 30 das 0:1. Kurze Zeit später hatte Selina Weber die größte Chance zum 1:1, als sie alleine auf SVD-Torfrau Marlene Friedel zulief und scheiterte (36.). Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Friese schnell das 0:2 (50.). In der Folgezeit hatte Marbach zahlreiche gefährliche Ecken. Bei einer von Valeria Chiarelli und dem Abschluss durch Romy Gür kratzten die Gäste den Ball gerade noch von der Linie (51.). Kurz vor dem Ende nutzte Angelika Rößler einen Konter zum 0:3-Endstand (86.). Anna Manger scheiterte nach einer Chiarelli-Flanke per Direktabnahme an der Torfrau und verpasste den Ehrentreffer (88.).

Landesliga

FC Grüningen – SV Titisee 0:8 (0:3). Eine deftige Klatsche kassierte Grüningen im Derby gegen den Titelanwärter. Während die Gäste ihre Möglichkeiten eiskalt nutzten und neben einem Lattentreffer noch weitere Chancen hatten, vergab die Elf von Trainer Robin Rusch vor und nach dem Seitenwechsel gleich zwei Foulelfmeter. Nach nicht einmal 60 Sekunden traf Hanna Zimmermann zum 0:1 (1.). Die weiteren Tore erzielten Sophia Maalaaoui (10.), Corinna Gfrörer (34.), Zimmermann (49.), Maritta Kienzler (59.) per Elfmeter, Amanda Nünninghoff (80. und 90.) sowie erneut Zimmermann (82.).

TSV Aach-Linz – FV Tennenbronn 6:1 (4:0). Nichts zu holen gab es für Tennenbronn bei der 1:6-Klatsche im Linzgau. „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen und haben die erste halbe Stunde verschlafen“, resümierte Trainer Karsten Krause. Der FVT kassierte in der ersten halben Stunde vier Gegentore. Nach dem schnellen 5:0 (52.) zu Beginn der zweiten Hälfte bahnte sich ein Debakel an. Jana Hornstein erzielte mit dem 6:0 in der 57. Minute ihr viertes Tor, ehe Katharina Wehrle in der 70. Minute wenigstens noch der 6:1-Ehrentreffer gelang.

SV Litzelstetten – TuS Bonndorf 1:1 (0:1). Nicht viel fehlte dem TuS Bonndorf, um am Bodensee drei Zähler mitzunehmen. Die Führung für die Gäste durch Lara Gatti (25.) hielt immerhin bis zur 79. Minute, ehe Ana Cea den 1:1-Ausgleich erzielte. Mit sechs Punkten und nur einer Niederlage kam Bonndorf dennoch sehr stark aus den ersten vier Spielen.