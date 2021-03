von unserer Sportredaktion

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Fünf Jahre ist Franz Ratz bereits Trainer der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. Nun will er das halbe Dutzend vollmachen. Ratz wird auch kommende Saison bei den Bregtälern als Trainer tätig sein. „Die Vorstandschaft kam auf mich zu, ob ich weitermachen will. Ich habe zugesagt“, so Ratz. Mit Blick auf die nächste Runde hofft der SG-Trainer, „dass wir den einen oder anderen Neuzugang bekommen und dann eine bessere Rolle als diese Saison spielen. Vorausgesetzt natürlich, dass wir nicht absteigen müssen“. Die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach steht aktuell auf dem zwölften Rang in der Kreisliga A 1. Allerdings haben die Bregtäler erst sechs Partien ausgetragen, einige der Konkurrenten bereits neun.