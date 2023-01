Der TuS Blumberg und Trainer Frank Berrer setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit um mindestens ein Jahr bis zum Ende der Saison 2023/24 fort. „Ich fühle mich beim TuS sehr wohl und wir sind mit dem Aufbau und der Entwicklung der Mannschaft noch lange nicht fertig. Vor uns liegen noch ein paar spannende Aufgaben, die ich gerne mit der Mannschaft angehen möchte“, sagt Berrer, der die Blumberger 2022 nach einigen Jahren in der Kreisliga B zurück in die Kreisliga A führte.

In der Winterpause nahm Berrer mit Lenny Knöpfle und Berki Rudi zwei 18-jährige Spieler aus dem eigenen Nachwuchs neu in den Kader auf. Abgänge gibt es keine. Am 3. Februar nimmt Blumberg die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte wieder auf. Ein erstes Testspiel steht am 12. Februar gegen den SV Stühlingen an.