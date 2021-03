von Hans Herrmann

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: TuS Blumberg setzt das langfristige Engagement mit dem erfahrenen Trainer Frank Berrer auch in der Saison 2021/22 fort. Unter seiner Regie zeigte die Leistungskurve der Eichbergstädter in den beiden vergangenen Jahren deutlich nach oben. Aktuell nehmen die Blumberger in der Kreisliga B 2 den dritten Platz eins mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer TuS Oberbaldingen und einem Spiel weniger.

„Unsere Mannschaft zieht vorbildlich mit und sagte für die kommende Saison bereits komplett zu,“ baut der Coach auf sein junges Team. Mit Berrer macht auch der gesamte Trainer- und Betreuerstab von beiden aktiven Mannschaften in der kommenden Saison weiter. Punktuell soll der Kader noch verstärkt werden. Mit Mittelfeldspieler Dominik Koulmann kehrt nach einer Kreuzbandverletzung und über einem Jahr Pause ein weiterer Hoffnungsträger zurück.

Für einen Abschluss der laufenden Saison macht sich Berrer keine Hoffnungen: „Die Runde wird wohl ohne Wertung abgebrochen werden und wir haben in unserer positiven Entwicklung ein weiteres Jahr verloren. Nächste Runde wollen wir auf jeden Fall wieder vorne mit spielen,“ strahlt er Optimismus aus.