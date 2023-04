Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings gaben einen weiteren Neuzugang bekannt. Filip Reisnecker kommt in die Neckarstadt. Der Angreifer wechselt vom Zweitligisten Crimmitschau zu den Wild Wings.

In der Saison 20/21 debütierte Reisnecker im Alter von 18 Jahren für die Fischtown Pinguins in der DEL und brachte es für die Bremerhavener auf 39 Ligaeinsätze. Die letzten beiden Spielzeiten führten den Flügelstürmer dann nach Crimmitschau, wo er sich in der abgelaufenen DEL 2-Hauptrunde mit 32 Punkten (18 Tore/14 Assists] in den Fokus spielte.

Für den Linksschützen heißt nun das klare Ziel, sich in der DEL zu etablieren. „Ich konnte mich in Crimmitschau gut entwickeln und auch physisch zulegen. Deshalb wollte ich unbedingt den Schritt zurück in die 1. Liga machen. Schwenningen hat sich dabei als beste Option für mich herauskristallisiert. Die Gespräche waren gut, und mir hat die Art und Weise der Verantwortlichen sehr gefallen“, sagt der 21-Jährige.

Mit Reisnecker konnten die Wild Wings somit den ersten neuen U23-Spieler für die kommende Runde an Bord holen. „Filip hat in Crimmitschau gezeigt, dass er offensiv produktiv sein kann. Wir werden jetzt gemeinsam mit ihm alles dafür tun, dass er sein Potenzial auch bei uns abrufen wird“, sagt Geschäftsführer Stefan Wagner zu den Planungen mit dem talentierten Angreifer.