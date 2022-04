In den Fußball-Kreisligen B1 bis B3 findet am Wochenende der 14. Spieltag statt

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Nachdem am vergangenen Wochenende der geplante Rückrundenstart wegen der unbespielbaren Plätze komplett abgesagt wurde, startet die Liga am Samstag und Sonntag in die heiße Phase. Die beiden in der Tabelle