Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: – SG Dauchingen/Weilersbach – FV/DJK St. Georgen 4:0 (3:0). Die SG feierte einen verdienten Sieg. Überzeugend und von Minute eins an in allen Mannschaftsteilen griffiger trat die Elf auf. Auch in der Höhe