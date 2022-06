von Helmut Junkel

Jugendfußball, Bezirkspokal: Der FC Pfaffenweiler hat das Double geschafft. Im Duell der Kreisliga-Meister gegen den SV Hinterzarten gewann Pfaffenweiler das Bezirkspokal-Finale knapp mit 1:0.

Es war von Beginn an eine spielerisch tolle und ausgeglichene Partie mit vielen hochkarätigen Torchancen. Mit Glanzparaden verhinderten beide Torhüter, Pauline Hummler (Pfaffenweiler) an ihrem zwölften Geburtstag und Angelos Georgas (Hinterzarten), zunächst einen frühen Rückstand. In der 17. Minute war jedoch Georgas geschlagen. Einen klasse Angriff schloss Leon Rehling zur 1:0 für Pfaffenweiler ab.

Nun verstärkte Hinterzarten die Angriffsbemühungen. Ausgleichschancen boten sich, doch beim Abschluss verfehlten die Hochschwarzwälder mehrmals das Tor. Pfaffenweiler blieb bis zur Pause weiterhin mit den Kontern gefährlich.

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie weiterhin offen und abwechslungsreich mit schnellem Zug zum gegnerischen Tor auf beiden Seiten. Gegen Ende des Spiels ließen die Kräfte von Hinterzarten nach. Torchancen waren nun Mangelware. Mit großem Kampfgeist und Einsatz brachte Pfaffenweiler den Sieg über die Zeit.

Bei der Siegerehrung lobte die neue Bezirks-Jugendsportwartin Nina Pfaff (Lenzkirch) die tollen Leistungen und das faire Spiel beider Vereine. Tor: 0:1 (17.) Leon Rehling. ZS: 160. SR: Ronja Staiger (Dauchingen).