Fußball, Qualifikation zum Südbadischen Pokal: FC Neustadt – FC Königsfeld 1:0 (1:0). Es war ein ausgeglichenes und körperbetontes Duell zweier Ligakonkurrenten. In den ersten 45 Minuten hatte der FC Neustadt etwas mehr Ballbesitz und Strafraumaktionen, wirklich klare Chancen blieben aber aus. Auch die Gäste blieben, von einem gefährlichen Fernschuss abgesehen, in Durchgang eins eher harmlos. Kurz vor der Pause belohnten sich die Gastgeber dennoch für das leichte spielerische Übergewicht. Eine Ecke von Paul Brosi köpfte Rick Kiefer in der 42. Minute zum 1:0 ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der FC Königsfeld, sicher auch durch den Rückstand geschuldet, mehr die Initiative. Allerdings bissen sich die Gäste an der stabilen Neustädter Verteidigung immer mehr die Zähne aus. Auf der Gegenseite ließ Marvin Waldvogel nach gut einer Stunde frei vor dem Tor eine Großchance zum 2:0 aus und ließ den Königsfeldern damit die Tür noch offen. Allerdings wurden die Gäste höchstens nach Standardsituationen gefährlich, aus dem Spiel heraus konnte Neustadt nahezu alles abwehren. So blieb es am beim letztlich verdienten 1:0-Erfolg für die Gastgeber.

„Heute war das Glück etwas mehr auf unserer Seite“, sagt Trainer Sascha Waldvogel. „Wir haben eine 100-prozentige Chance auf das 2:0 vergeben und das Spiel dadurch selbst hintenraus noch spannend gemacht. Allerdings haben wir die Angriffe gut vom eigenen Tor weggehalten und immer noch ein Bein in die Schüsse reinbekommen.“ Dank des Sieges dürfen sich die Neustädter auf ein Heimspiel gegen den Verbandsligisten DJK Donaueschingen in der ersten Pokalrunde am kommenden Wochenende freuen.

Tor: 1:0 (42.) Kiefer. ZS: 150. SR: Lukas Mayer (Freiburg).