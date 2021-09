von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – FC Neustadt 0:3 (0:1). – Auch am fünften Spieltag in der Landesliga Staffel 3 kam der FC Gutmadingen im heimischen Stadion vor mehr als 170 Besuchern gegen den FC Neustadt wieder nicht zum ersehnten ersten Saisonsieg. Die Gastgeber fingen zu Beginn der Partie stark an und ließen zum Leidwesen der heimischen Fans drei hochkarätige Chancen ungenutzt aus.

FC Neustadt nutzt erste Chance

Besser machten es die Gäste durch Torjäger Samma, der im Alleingang auf halbrechter Seite nicht aufzuhalten war und die Führung erzielte (5. Minute). Durch den Rückstand wurde das Spiel von Gutmadingen fortan zerfahren. Bis zur Pause gab es keine nennenswerte Chance mehr.

Mittelfeldgeprägtes Spiel

Auch in der zweiten Halbzeit war die Partie von Mittelfeldgeplänkel geprägt. Die Gäste waren aber immer einen Tick besser. Vor der Schlussphase hatten die Platzherren nach einem Steilpass zu Huber kein Glück zum Ausgleich, dessen Torschuss vom Innenpfosten zurück ins Feld prallte. Per Gelb-Roter Karte geriet Gutmadingen nach 81 Minuten in Unterzahl. Zuvor hatten beide Clubs das Auswechselkontingent erfüllt.

Gäste nutzen die Unterzahl aus

Im Drei-Minuten-Takt erhöhten die Gäste ihren Vorsprung durch Tritschler und Kiefer zum glücklichen, aber etwas zu hohen 3:0-Erfolg. (ju)

Tore: 0:1 (5.) Samma, 0:2 (84.) Tritschler, 0:3 (88.) Kiefer. – Z: 170. – SR: Klimm.