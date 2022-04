von Florian Körber und Helmut Junkel

Ostersamstag

DJK Villingen II – NK Hajduk VS 2:1 (1:1). Die junge Villinger Mannschaft stand defensiv kompakt und erspielte sich durch Konter einige Torchancen. Fünf Minuten vor der Pause erzielte Bohlender den Führungstreffer, dem Gasic unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich folgen ließ. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Hess den 2:1-Siegtreffer. Tore: 1:0 (40.) Bohlender, 1:1 (45.) Gasic, 2:1 (52.) Hess. ZS: 150. SR: Niedermeier.

FC Kappel – SG Buchenberg/Neuhausen 4:2 (1:1). Nach 22. Minuten erzielte El Alaoui das 1:0 für Kappel. Kurz vor der Pause glichen die Gäste per Strafstoß aus. Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber durch einen Doppelschlag (51. + 55.) auf 3:1 davon. Nur drei Minuten später verkürzte die SG auf 3:2. Drei Minuten vor dem Ende sorgte Kitiratschky mit dem 4:2 für die Entscheidung. Tore: 1:0 (22.) El Alaoui, 1:1 (38.) Stogiannidis, 2:1 (51.) Bommer, 3:1 (55.) Gianonne, 3:2 (58.) Obergfell, 4:2 (87.) Kitiratschky. ZS: 120. SR: Wintermantel.

FC Fischbach – VfBVillingen 3:1 (1:0). In einem Kampfspiel ging Fischbach nach 27 Minuten in Führung. Überschattet wurde die Partie von einem Zwischenfall. Kurz vor der Pause verletzte sich ein Villinger Spieler ohne Einwirken des Gegners und musste ins Krankenhaus gebracht werden. In der 66. Minute gelang den Gästen der verdiente Ausgleich. Spielerisch waren die Villinger mindestens ebenbürtig, aber zwei individuelle Fehler in der Hintermannschaft der Gäste brachten die Hausherren kurz vor Schluss auf die Siegerstraße. Tore: 1:0 (27.) Roth, 1:1 (66.) Pompa, 2:1 + 3:1 (87. und 90+4) Müller. ZS: 160.

SR: Schunicht.

SV Niedereschach – FC Schönwald 2:0 (1:0). Nach einer knappen halben Stunde (27.) brachte Wöhrle seine Mannschaft auf die Siegerstraße. In der zweiten Hälfte sorgte Niedereschachs Spielertrainer Kevin Figl mit dem 2:0 (68.) für die Entscheidung. Tore: 1:0 (27.) Wöhrle, 2:0 (68.) Figl. ZS: 150. SR: Kaiser.

SV Überauchen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 0:5 (0:2). Abstiegskandidat SV Überauchen geriet durch einen Doppelschlag in den Minuten 12 und 15 schnell auf die Verliererstraße. Die beiden Doppeltorschützen Schmid und Schmidt trafen nach Wiederanpfiff erneut. Den Schlusspunkt zum 0:5 setzte Bornhauser in der 90. Minute. Tore: 0:1 (12.) Schmid, 0:2 (15.) Schmidt, 0:3 (53.) Schmid, 0:4 (60.) Schmidt, 0:5 (90.) Bornhauser. SR: Braun.

FC Tannheim – FC Brigachtal 5:0 (3:0). Bereits nach sechs Minuten eröffnete Chamaillard per Freistoß aus 30 Metern den Torreigen. Mit zwei weiteren Treffern war die Partie schon vor der Pause entschieden. Am Ende feierten die Gastgeber einen klaren 5:0-Erfolg. Tore: 1:0 (6.) Chamaillard, 2:0 (26.) Schwörer, 3:0 + 4:0 (33. + 65.) Wolfram, 5:0 (87.) Steiner.

ZS: 150. SR: Gärtner.

Ostermontag

DJK Villingen II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:3 (1:1). Es war eine Partie auf Augenhöhe mit einer spielerischen Überlegenheit der DJK-Elf. Die Gäste nutzten gleich die erste Chance per Weitschuss (29.) von Weißer zur Führung. Nur neun Minuten später erzielte Rosenfelder den Ausgleich zum Pausenstand. Die Schlüsselstelle der Partie war die erneute Führung der Gäste nach einer kurzen Abwehr des DJK-Keepers durch Bornhauser, das der Schiedsrichter erst annullierte und dann doch gab. Nach Weißers zweitem Tor zum 1:3 war das Spiel gelaufen. Tore: 0:1 (29.) Robin Weißer, 1:1 (38.) Nico Rosenfelder, 1:2 (60.) Mike Bornhauser, 1:3 (76.) R. Weißer. ZS: 60. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

FC Tannheim – SV Überauchen 6:1 (3:0). Tannheim war über die gesamte Spielzeit dominierend und lag schon zur Pause mit 3:0 vorne. Die Überlegenheit setzte sich auch in der zweiten Halbzeit fort. Nach dem Ehrentreffer von Patrik Maurer (78.) stellte Maximilian Wolfram den fünf Tore Abstand zum klaren 6:1 Sieg wieder her. Tore: 1:0 (8.) Marvin Karisa, 2:0 + 3:0 (9.+32.) Maximilian Wolfram, 4:0 (54.) Alexander Kornienko, 5:0 (68.) Ferdinand Schmid, 5:1 (78.) Patrik Maurer, 6:1 (83.) M. Wolfram. ZS: 100. SR: Stefan Feder (Donaueschingen).

FC Fischbach – SG Neukirch/Gütenbach 3:0 (2:0). Als Tabellenzweiter gingen die Gäste als Favorit in die Partie. Sie wurden aber dieser Rolle über das gesamte Spiel allerdings nicht gerecht. Hoch motiviert ging Fischbach das Spiel an und erzielte schon früh (12.) durch Tranzer die Führung. Noch vor der Pause erhöhte Marvin Stern auf 2:0. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste um das Anschlusstor bemüht, jedoch ohne Erfolg. Vielmehr machten die Gastgeber nach einer Stunde mit dem 3:0 durch Julian Wöhrle den überraschenden und klaren Heimsieg perfekt. Tore: 1:0 (12.) Nico Tranzer, 2:0 (42.) Marvin Stern, 3:0 (60.) Julian Wöhrle. ZS: 180. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).