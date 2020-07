Fußball-Bezirkspokal: Große Freude beim FC Bräunlingen. Der Bezirksligist zog das große Los und erwartet in der ersten Runde des südbadischen Pokales den Oberligisten und Rekordpokalsieger FC 08 Villingen. Voraussichtlicher Termin der Partie ist am 8. August. Eine ganz besondere Begegnung dürfte das Pokalspiel für Tevfik Ceylan sein. Nach einigen erfolgreichen Jahren im Trikot des FC 08 ist Ceylan ab der neuen Saison Spielertrainer beim FC Bräunlingen.

Da der Bezirkspokal-Wettbewerb im Schwarzwald durch den Coronavirus-bedingten Saisonabbruch erst im Viertelfinale angelangt war, mussten aus den acht Viertelfinalisten vier Mannschaften ausgelost werden, die am Verbandspokal teilnehmen dürfen. Die glücklichen Vereine waren neben Bräunlingen der SV Rietheim, der SV Geisingen und der SV Obereschach. Die Bräunlinger wurden sogar als direkter Hauptrunden-Teilnehmer ausgelost.

Die anderen drei Teams müssen erst in die Qualifikation. Hier empfängt Bezirksliga-Aufsteiger Rietheim den Verbandsligisten DJK Donaueschingen. Die Obereschacher erwarten den Landesligisten FC Furtwangen und Geisingen trifft auf eigenem Platz auf Landesliga-Aufsteiger FV Marbach.

Zum Quali-Duell der Landesligisten kommt es in Schonach. Dort treffen der Gastgeber und der FC Neustadt aufeinander. Der FC Gutmadingen bekommt es mit einem höherklassigen Gegner zu tun. Das Team von Trainer Steffen Breinlinger erwartet den Verbandsligisten SC Pfullendorf. Der FC Löffingen trifft auf eigenem Platz auf den SV Kirchzarten (Landesliga, Staffel 2). Alle Qualifikationsspiele sind vorläufig auf Samstag, 1. August, 15.30 Uhr, terminiert.

Der FC Bad Dürrheim ist bereits in der 1. Hauptrunde. Die Kurstädter stehen dort vor einer hohen Hürde. Sie erwarten den Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen. In der 1. Runde wird es neben der Partie Bräunlingen gegen FC 08 Villingen noch ein weiteres Schwarzwald-Derby geben. Der Sieger aus der Partie Geisingen gegen Marbach trifft auf den Gewinner des Spiels Schonach gegen Neustadt.

Setzt sich Löffingen gegen Kirchzarten durch, gastiert die Elf von Trainer Jörg Klausmann im Erstrunden-Spiel beim Liga-Konkurrenten Spvgg F.A.L. Der Sieger der Paarung Obereschach gegen Furtwangen muss in Runde eins zum FC Schwandorf (Kreisliga A Bodensee). Der Gewinner der Qualifikationspartie Rietheim gegen DJK Donaueschingen trifft in der Hauptrunde auf den Sieger des Spieles TSV Aach-Linz (Bezirksliga Bodensee) gegen FC Radolfzell (Verbandsliga). Sind die Gutmadinger in der Quali erfolgreich, gastieren sie in der nächsten Runde beim FC Singen. Alle Erstrundenspiele sind vorläufig auf Samstag, 8. August, terminiert.

Die 2. Verbandspokal-Runde findet bereits am darauffolgenden Wochenende (15./16. August) statt. Auch in dieser Runde wird es mindestens zu einem Schwarzwald-Derby kommen. Der Sieger aus der Partie Bräunlingen gegen FC 08 Villingen trifft auf eine dieser vier Mannschaften: Geisingen, Marbach, Schonach oder Neustadt. Die niedrigklassigen Teams haben in den ersten Pokalrunden immer Heimrecht.