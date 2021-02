von unserer Sportredaktion

Fußball: Der FC 08 Villingen legte am letzten Tag der Wechselfrist noch einmal nach und verpflichtete mit Anthony Mbem-Som Nyamsi einen weiteren Mittelfeldspieler vom Freiburger FC.

Nach den Transfers von Erich Sautner und Frederick Bruno (wir berichteten) ist dies der dritte Neuzugang, von dem sich FC 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan einiges erhofft: „Anthony ist sehr lauf- und zweikampfstark. Mit einer Größe von 1,85 Metern und seiner sauberen Technik bringt er gute Grundvoraussetzungen für die Position im defensiven Mittelfeld mit. Mit zwei Toren und zwei Torvorlagen hat er in der Hinrunde beim Freiburger FC auch seine Stärken im Offensivbereich bewiesen.“ Marcel Yahyaijan sieht durch die Transfers von Sautner und Mbem das FC 08-Mittelfeld aufgewertet.

Anthony Mbem-Som Nyamsi kommt ursprünglich aus der Jugendabteilung des SC Freiburg und spielte anschließend unter anderem beim VfR Aalen und Bahlinger SC. „Anthony war schon immer ein großes Talent, hat sich aber in jungen Jahren die ein oder andere Perspektive verbaut“, erklärt Marcel Yahyaijan, warum die Karriere von Mbem-Som Nyamsi bisher nicht immer gradlinig verlief. „Mittlerweile ist Anthony gereift und gefestigt. Aktuell studiert er Betriebswirtschaft im Fernstudium und war sportlich zuletzt beim Freiburger FC mit 22 Jahren ein absoluter Führungsspieler“, ist der FC 08-Chefcoach voll des Lobes.

Deshalb wurde Marcel Yahyaijan auch auf den Fußballer aufmerksam. „Ich habe ihn in einigen Spielen beobachtet. Da hat mir seine Spielweise immer sehr gut gefallen.“ Ursprünglich war bei Anthony Mbem-Som Nyamsi, der auch schon vergangenen Sommer einige Anfragen von anderen Oberligisten hatte, ein Wechsel zu den Schwarz-Weißen zur nächsten Saison im Gespräch. Da sich der 22-jährige nun beruflich in Richtung Villingen-Schwenningen orientiert, bot sich schon ein Wechsel zur Winterpause an. „Der FFC wollte Anthony keine Steine in den Weg legen und so konnte man sich schnell einigen“, lobt FC 08-Vorstand Arash Yahyaijan die guten Gespräche mit den Verantwortlichen des Freiburger FC.

Anthony Mbem-Som Nyamsi freut sich nach dem Freiburger FC auf den nächsten Traditionsverein FC 08 Villingen: „Für mich ist das noch mal der nächste Schritt, nachdem ich mich beim FFC in der Oberliga etablieren konnte. Ich bin sehr ehrgeizig und möchte mich beim FC 08 unbedingt durchsetzen und sportliche Erfolge feiern.“

Des Weiteren hat der FC 08 Villingen mit Donaldo Prendi ein hoffnungsvolles Torwarttalent vom FC Schaffhausen verpflichtet. Der 18-jährige Torhüter wohnt in Villingen, hat in der Jugend bereits beim FC 08 Villingen gespielt und ist dann über den SC Freiburg zum FC Schaffhausen gewechselt. Nun kommt er wieder zu seinem Heimatverein zurück. „Ich habe Donaldo bereits vor einigen Jahren in meiner U13 trainiert und danach seinen Weg weiter verfolgt. Er hat sich super entwickelt. Mit 1,90 Meter ist er sehr groß und dazu ein mitspielender Torwart. Auf seine Entwicklung bin ich sehr gespannt“, fügt Cheftrainer Marcel Yahyaijan hinzu.



Der japanische Außenverteidiger Shuto Nakamura hingegen hat den FC 08 Villingen aus familiären Gründen in die Heimat nach Japan verlassen. Des Weiteren wurde Tim Heinzelmann an den SV Zimmern abgegeben, um dort nach seiner langen Verletzungspause wieder Spielpraxis zu sammeln.