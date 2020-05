von pm

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen feilt weiter an seinem Konzept, eine Oberligamannschaft aus vorrangig jungen Perspektivspielern zu formen. Dazu passt, dass die Nullachter jetzt mit dem erst 19-jährigen Konstantin Schiler einen hochtalentierten Stürmer vom SV Sandhausen II verpflichteten. „Wir waren noch auf der Suche nach einem offensiven Linksfuß. Ein Spielertyp, der absolute Mangelware ist. Konstantin Schiler ist die Idealbesetzung auf dieser Position“, freut sich FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan über seine neueste Verpflichtung.

Schiler ist in der Offensive flexibel einsetzbar, seine Lieblingsposition ist der linke Sturm. „Konstantin ist ein junger, hungriger Spieler, der einfach Bock auf das Projekt beim FC 08 Villingen hat. Er ist einer, der eine Top-Jugendausbildung beim SV Sandhausen genossen hat und der trotz seines jungen Alters schon gezeigt hat, dass er in der Oberliga Baden-Württemberg sehr gut spielen kann“, so die Einschätzung des zukünftigen FC 08-Cheftrainers Marcel Yahyaijan.

Schiler spielte seit 2014 im Jugendbereich des SV Sandhausen und feierte dort tolle Erfolge. Er wurde mit den C-Junioren nicht nur auf Anhieb Oberliga-Meister, sondern auch noch deutscher Vizemeister im Futsal. In der Saison 2016/2017 spielte Schiler für den SVS in der U17-Junioren-Bundesliga und erzielte 10 Tore (8 Vorlagen).

In der Spielzeit 2017/2018 erzielte Schiler im DFB-Pokal der Junioren gegen den 1. FC Köln einen Doppelpack. Noch als Jugendspieler wurde er deshalb in die U23 des SV Sandhausen „hochgezogen“ und feierte in seinem ersten Herrenspiel ausgerechnet gegen seinen neuen Club FC 08 Villingen seinen ersten Torerfolg im Aktivenbereich.

Seine ersten Profierfahrungen sammelte Konstantin Schiler anschließend in Spielen des SV Sandhausen gegen den SC Paderborn und Nancy (2. Französische Liga). Beim FC 08 wird der Neuzugang wieder als

Fußballamateur spielen und voraussichtlich eine Berufsausbildung beginnen. „Wir haben uns einige Videos von Konstantin angeschaut. Er bringt richtig gute Eigenschaften mit. Ich freue mich, einen dabei zu haben, der gute Qualität mitbringt, aber auch die richtige Einstellung“, sagt sich Marcel Yahyaijan auf seinen Neuzugang. Sportvorstand Arash Yahyaijan ergänzt: „Konstantin hatte zahlreiche Angebote. Die halbe Oberliga war hinter ihm her. Umso erfreulicher, dass wir ihn zu uns lotsen konnten.“

Konstantin Schiler erläutert, warum er sich für den Villinger Oberligisten entschieden hat: „Ich hatte ein tolles Gespräch mit Marcel Yahyaijan und Sportvorstand Arash Yahyaijan. Die Rahmenbedingungen beim FC 08 sind einfach top. Ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison beim Villingen.“