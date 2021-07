von Kai Blandin

Fußball, Testspiel: SV Zimmern – FC 08 Villingen (Samstag, 17 Uhr). Einige Tage hatten die Spieler des FC 08 Villingen nach dem Sieg im südbadischen Pokal frei, seit einer Woche befinden sich die Oberliga-Kicker aber wieder im Training. Und schon steht das erste Testspiel beim Landesligisten SV Zimmern auf dem Programm. „Wir werden auch wieder fast komplett sein“, berichtet Marcel Yahyaijan. Es fehlen lediglich der an der Hand verletzte Patrick Peters und der leicht angeschlagene Mauro Chiurazzi. „Bei Mauro wollen wir kein Risiko eingehen“, so der Villinger Chef-Trainer.

Die vier Zugänge, die beim Pokal-Triumph noch nicht für ihren neuen Verein am Ball sein durften, werden in Zimmern dabei sein. Mathias Heilgenstein, Jonas Busam, Adrian Rama-Bitterfeld und der ganz aktuell verpflichtete Mokhtar Boulachab können also erstmals das Trikot der Schwarz-Weißen überstreifen. „Alle haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, betont Yahyaijan.

In den vergangenen Jahren wurden solche Tests oft dazu genutzt, im Laufe der Begegnung nahezu die komplette Mannschaft auszuwechseln. Um möglichst allen Akteuren Spielpraxis zu geben und sie unter Wettkampfbedingungen zu beobachten. „Diesmal jedoch müssen wir nicht bei null anfangen. Uns bleiben auf der anderen Seite bis zum ersten Pflichtspiel aber nur drei Wochen Zeit. Da zählt jede Einheit, und als solche sehe ich die Partie in Zimmern an. Deshalb werden wir die Partie wohl lediglich mit 16 Akteuren bestreiten“, gibt der Coach preis.