Jugendfußball: Die D-Junioren des FC 08 Villingen sind südbadischer Meister. Die Mannschaft gewann den Titel beim Finalturnier des Verbandes in Bad Säckingen. Im Finale gewannen die jungen FC 08-Kicker durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:0 gegen den SC Pfullendorf. Nachdem sich die Villinger in der Gruppenphase durchgesetzt hatten, siegten sie im Halbfinale gegen den FV Lörrach-Brombach mit 3:2 nach Neun-Meter-Schießen.

