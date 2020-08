von Alexander Rieckhoff

Fußball-Oberliga: Die FC 08-Fans können es kaum erwarten, dass der Ball in der Oberliga Baden-Württemberg endlich wieder rollt. Die Verantwortlichen des FC 08 Villingen tun gerade alles dafür, dass dieser „Sonderspielbetrieb“ in Zeiten von Corona reibungslos und für alle möglichst problemlos starten kann. Bei den am 22. August beginnenden Oberliga-Heimspielen (erster Gegener: SV Sandhausen II um 15:30 Uhr) sind in der MS Technologie-Arena bis zu 500 Zuschauer zugelassen.

„Wir freuen uns natürlich riesig, dass es endlich wieder losgeht“, fiebert FC 08-Cheftrainer Marcel Yayhaijan gemeinsam mit seinem Oberliga-Team dem Saisonstart entgegen. Damit alles entsprechend der aktuellen Corona-Regeln reibungslos ablaufen kann, geben die Nullachter ihren Fans folgende Verhaltensregeln mit auf den Weg in die MS Technologie-Arena: Sowohl für die Sitz- als auch die Stehplätze gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Auf allen Laufwegen und in allen Anstehbereichen, egal ob für Tickets, beim Erreichen des Platzes, WC oder im Bereich Catering, ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht. Sobald die Zuschauer ihren Sitz- oder Stehplatz eingenommen haben und der Mindestabstand gewährleistet ist, darf die Maske abgenommen werden.

Um an den jeweiligen Spieltagen lange Schlangen vor den Kassenhäuschen zu vermeiden, hat der Verein jeweils einen Tag vor den Heimspielen von 15 bis 17 Uhr in der MS Technologie-Arena einen Vorverkauf eingerichtet. Auch hier gelten die Abstandsregeln und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Dabei werden auch personalisierte Corona-Formulare zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten ausgegeben.

Karten können darüber hinaus auch per Mail bei Larissa.Betz@fcvillingen.de vorbestellt werden. Die vorbestellten Tickets müssen bei den Vorverkaufsterminen abgeholt werden. Die Sitzplatzkarten, die im Sonderspielbetrieb 20 Euro kosten, sind bereits für VIP-Karten-Inhaber, Sponsoren und Mitglieder vergeben. Pro Spieltag gehen aber jeweils 280 Stehplatzkarten für 10 Euro pro Ticket in den freien Verkauf. Kinder unter 10 Jahren bezahlen 6 Euro. Ansonsten gelten keine Ermäßigungen. Mitglieder des FC 08 Villingen genießen ein Vorkaufsrecht auf die Tickets.