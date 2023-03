Fußball, südbadischer Verbandspokal: Der FC 08 Villingen startet am heutigen Donnerstag den Vorverkauf für das Halbfinale um den südbadischen Verbandspokal. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle in der MS-Technologie-Arena (Eingang hinter der Haupttribüne, 1. Etage) von 17 bis 19 Uhr.

Der FC 08 Villingen hofft, dass viele schwarz-weiße Fans die Mannschaft von Cheftrainer Reiner Scheu am Mittwoch, 5. April, nach Lahr begleiten und anfeuern werden. Anstoß ist um 17.45 Uhr. Gegner ist der Tabellenzweite der Verbandsliga, der SC Lahr.

Fußball-Oberliga Villingens Interimstrainer Reiner Scheu im Interview: „Ich werde für den

FC 08 alles reinwerfen“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Eintrittskarten kosten 12 Euro (ermäßigt 9 Euro). Die Nullachter wollen natürlich den Einzug ins Endspiel schaffen, das am 3. Juni im Rahmen des Finaltags der Amateure stattfinden wird. Der Spielort fürs Finale steht noch nicht fest und wird nach den ausgetragenen Halbfinals ermittelt.