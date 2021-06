von unserer Sportredaktion

Fußball, Südbadischer Vereinspokal: Lange haben die Fans des FC 08 Villingen diesem Spiel entgegengefiebert – nun stehen die Rahmenbedingungen fest: Das Viertelfinale um den südbadischen Pokal gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen findet am Freitag um 18:30 Uhr in der MS Technologie-Arena vor 500 Zuschauern statt.

Der südbadische Fußballverband hat diese Zuschauer-Obergrenze im Einklang mit den aktuellen Corona-Regeln festgelegt. Die Hälfte des Kartenkontingents geht an den Gegner 1. FC Rielasingen-Arlen. Der FC 08 Villingen bittet deshalb um Verständnis, dass ein FC 08-Vorverkauf ausschließlich nur für Mitglieder erfolgen kann. Vorbestellungen sind telefonisch über die FC 08-Geschäftsstelle unter Telefon 07721/9943008 möglich.

Fußball-Oberliga Torhüter Andrea Hoxha bleibt beim FC 08 Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Mitglieder-Tickets können am Donnerstag an der Hauptkasse der MS Technologie-Arena abgeholt werden. Die Uhrzeit der Abholung wird den Ticketkäufern bei Ihrer Bestellung per Telefon mitgeteilt. Der Mitgliedsausweis muss dafür vorgelegt werden. Der FC 08 Villingen bittet um Verständnis, dass aufgrund des begrenzten Karten-Kontingents nur Stehplatzkarten für 9 Euro in den Vorverkauf gehen können. Dabei gibt es keine Ermäßigungen, Kinder unter 6 Jahren sind frei. Über den Vorverkauf hinaus wird es keinen Ticketverkauf mehr am Spieltag an der Tageskasse geben.

Für die Zuschauer, die ein Mitglieder-Ticket ergattern können, ist vor Einlass in die MS Technologie-Arena entweder der Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests erforderlich (nicht älter als 24 Stunden), die Vorlage eines Genesenen-Zertifikats oder der Nachweis einer vollständigen Impfung. Für die Zuschauer, die am Spieltag noch einen Corona-Schnelltest machen möchten, wurde im Friedengrund extra eine Corona-Schnellteststation eingerichtet. Diese ist ab 10 Uhr geöffnet. Der FC 08 bittet die Zuschauer, bei denen ein Corona-Schnelltest erforderlich ist, sich möglichst zeitig vor der Pokalpartie an der Schnellteststation einzufinden.

Fußball Erich Sautner Dreh und Angelpunkt – FC 08 Villingen schlägt FFC mit 2:0 Das könnte Sie auch interessieren

Unabhängig davon gelten weiterhin die AHA-Regeln. Dazu zählt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf sämtlichen Laufwegen in der MS Technologie-Arena. Nach Einnahme des Platzes darf dieser allerdings abgenommen werden.

Der FC 08 Villingen wird die Corona-Kontaktnachverfolgung gewährleisten und arbeitet hier mit der LUCA App. Zuschauer mit gültigem Ticket sollten sich dort über ihr Mobiltelefon registrieren, damit sie schneller ins Stadion eingelassen werden können. Wer keine LUCA App besitzt, sollte alternativ ein Corona-Kontakt-Nachverfolgungsformular ausfüllen, das man bereits im Vorfeld der Pokalpartie auf der Homepage www.fcvillingen.de herunterladen und ausfüllen kann.

Der FC 08 Villingen bittet aufgrund der noch geltenden Corona-Rechtslage um Verständnis dafür, dass nicht mehr Zuschauer zu diesem Spiel zugelassen werden konnten. Da der FC 08 Villingen aber schon rund 2.000 Ticketanfragen hatte und den Fans trotzdem die Möglichkeit bieten möchte, dieses Top-Pokal-Spiel verfolgen zu können, wird ein Livestream eingerichtet. Das Spiel wird dort per Video übertragen, kommentiert von FC 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff und Stefan Ummenhofer. Nähere Informationen zum Ticketverkauf (5 Euro) für den Livestream dieser Pokalpartie gibt es unter: https://www.the-leagues.com/fcvillingen

Fußball Wer wechselt und wer verlängert?

Die Transfers und Personalien bei den Schwarzwälder Fußballern Das könnte Sie auch interessieren

Sollte der FC 08 Villingen als Sieger aus der Viertelfinal-Partie gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen hervorgehen und der Halbfinalgegner SV Oberachern heißen, hätte der FC 08 Villingen am Sonntag um 15 Uhr erneut Heimrecht in der MS Technologie-Arena. In diesem Fall würden die gleichen Rahmenbedingungen gelten wie beim Viertelfinale. Wieder wäre nur ein Stehplatz-Ticket-Vorverkauf für Mitglieder nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. Die Abholung der Mitgliederkarten wäre am Samstag um 13 Uhr an der Hauptkasse der MS Technologie-Arena.

Sollte der Halbfinalgegner des FC 08 Villingen je nach Ausgang der Viertelfinalspiele aber Türkischer SV Singen heißen, hätte der FC 08 Villingen als höherklassig spielender Verein kein Heimrecht. In dem Fall würde ein Vorverkauf über den Türkischen SV Singen laufen.