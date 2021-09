von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: Nach jetzigem Stand findet die Begegnung zwischen dem FC 08 Villingen und der TSG Backnang am Samstag (15:30 Uhr) in der MS Technologie-Arena statt. Dies erfolgt in enger Absprache mit der Ligakommission der Oberliga Baden-Württemberg.

Bei zwei der insgesamt fünf Corona-Verdachtsfälle bei den Nullachtern standen noch PCR-Tests aus. Diese Ergebnisse liegen nun vor. Bei einem Spieler, der allerdings zuletzt nicht im Kader der Oberliga-Mannschaft war, fiel der Test positiv aus. Bei einem weiteren Spieler, der hingegen im Kader war, ergab sich ein negatives Testergebnis. Insofern steht einer Fortsetzung des Trainings- und Spielbetriebs des FC 08 Villingen aktuell nichts im Wege.

Nichtsdestotrotz wird der FC 08 sein Hygiene-Konzept weiter intensiv aufrechterhalten und sowohl am Mittwochabend beim Training als auch am Freitagabend Testungen bei den Spielern sowie beim Funktionsteam vornehmen. Sollten dabei alle Tests – wie zuletzt auch – negativ ausfallen, steht der Austragung der Samstagspartie nichts mehr im Wege.