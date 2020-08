Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen II – FC Radolfzell (Sonntag, 14 Uhr). Es ist die Heimpremiere der Villinger U 23 in der Verbandsliga. „Das wird sicherlich keine leichte Aufgabe. Dennoch bin ich optimistisch, dass wir ein gutes Spiel abliefern und den Vorteil, zuhause anzutreten, nutzen werden“, blickt 08-Trainer Marijan Tucakovic mit Vorfreude und voller Zuversicht der Partie gegen den FC Radolfzell entgegen. Er verweist aber gleichzeitig darauf, dass der Gegner über eine Mannschaft verfügt, die in den vergangenen Jahren in dieser Spielklasse meist eine gute Rolle eingenommen hat. Zum Beispiel in der Saison 2017/18. Als Aufsteiger belegte sie dort am Ende einen fast schon sensationellen dritten Tabellenplatz. Es war auch das Jahr, als Steffen Kautzmann während der Runde in Radolfzell vom Co-Trainer zum Chef aufstieg und seither das Sagen an der Seitenlinie auf der Mettnau hat.

„Sie haben ein Team, ähnlich wie wir, mit vielen jungen Spielern“, weiß Tucakovic. Gepaart mit erfahrenen Akteuren wie Kapitän und Torjäger Alexander Stricker. „Gerade gegen deren richtig schnellen Leute müssen wir kompakt stehen und mit Geduld auf unsere Möglichkeiten warten“, lautet die Vorgabe des Villinger Trainers. Ein deutlicher Warnschuss für ihn ist der deutliche Erfolg von Radolfzell im Pokal über Liga-Konkurrent Donaueschingen. Aber auch der Auftakt in die Liga gelang durch einen Sieg gegen Weil, bei dem Torhüter Pascal Bisinger mit etlichen Paraden zum Matchwinner wurde.

„Anlass zu größeren personellen Veränderungen sehe ich nicht. Alle brennen darauf, die ersten Punkte einzufahren. Warten müssen wir allerdings, ob wir Verstärkung aus dem Kader der Oberliga bekommen werden“, gibt Tucakovic preis. Die am Ende etwas unglückliche Niederlage in Elzach-Yach jedenfalls sei abgehakt, der Blick nach vorne gerichtet.