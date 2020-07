Fußball-Verbandsliga: Nach zwei vergeblichen Anläufen hat es der FC 08 Villingen endlich geschafft. Die U23-Mannschaft spielt künftig in der Verbandsliga und bildet damit einen idealen Unterbau für die Oberliga-Elf. Am vergangenen Montag bat Trainer Marijan Tucakovic die Mannschaft zum ersten Vorbereitungstraining. „Ich hoffe auf eine Saison ohne Stress“, sagte der ehemalige Fußball-Profi aus Kroatien. Mit dem Abstieg will und dürfte der Neuling jedenfalls nichts zu tun haben.

Mit Ausnahme von Neuzugang Antonio Zubcic war der komplette Kader (21 Spieler) auf dem Platz, um sogleich den ersten Härtetest zu absolvieren. Tucakovic ließ die Spieler beim sogenannten „Cooper-Test“ zwölf Minuten lang Runden drehen, um die Ausdauer zu testen. Ein Indiz dafür, ob die Spieler im Vorfeld ihre „Hausaufgaben“ gemacht haben.

Eine Verbandsliga-Mannschaft, die für etliche Verein in der Region das höchste der Gefühle darstellt, ist für die Nullachter lediglich ein Sprungbrett für höhere Aufgaben. In dieser Liga sollen sich die jungen Spieler für die Oberliga empfehlen. Deshalb sind die Strukturen durchlässig. Beide Trainerteams der Oberliga- und Verbandsligamannschaft arbeiten eng zusammen und tauschen sich regelmäßig aus. Am Dienstag wird, aufgeteilt in drei bis vier Gruppen, gemeinsam trainiert. „Es wäre toll, wenn so viele Spieler wie möglich den Sprung noch oben schaffen würden“, sagt FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan. Aktuell nahmen mit Florian Kaltenbach und Maurice Dresel zwei U23-Fußballer diese Hürde.

Die vier Stützen der U23 werden weiterhin Fabio Chiurazzi, Alexander German, Julian Kaiser und Manuel Passarella heißen, mit denen der FC 08 die Verträge verlängerte. Yahyaijan: „Diese Jungs sind nicht nur sportlich, sondern auch von der Persönlichkeit ein wichtiger Faktor für die Mannschaft.

Die Heimspiele der Verbandsliga-Elf sollen am Sonntag ausgetragen werden, damit es mit den Oberliga-Partien, die samstags stattfinden, keine Überschneidungen gibt. Yahyaijan: „Das eröffnet uns die Chance, dass noch mehr Zuschauer kommen. Verbandsligaspiele sind für unsere Fans ebenfalls interessant.“