von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: Lange hat der FC 08 Villingen nach diesem Spielertypen gesucht. Jetzt ist der Oberligist fündig geworden: Mit dem 27-jährigen spanischen Stürmer Pablo Aguilera haben die Nullachter einen weiteren Transfer getätigt.

Der 1,88 Meter große Angreifer ist ab sofort für den FC 08 Villingen spielberechtigt. Zuletzt war er noch beim spanischen Drittligisten CE L‘Hospitalet unter Vertrag, hatte diesen aber nicht mehr verlängert, weil er eine neue Herausforderung im Ausland suchte.

„Wir suchen schon über einen längeren Zeitraum einen klassischen Mittelstürmer, eine Neun. Pablo ist genau dieser Spieler, der in unserem Kader bisher gefehlt hat“, freut sich Villingens Cheftrainer Marcel Yahyaijan über den Neuzugang. Sportvorstand Arash Yahyaijan und Marcel Yahyaijan wollten auf dieser Position einen gestanden Stürmer, der schon über ausreichend Erfahrung im Herren-Fußballbereich verfügt. Schon beim ersten Training fühlte sich Marcel Yahyaijan in seiner Einschätzung bestätigt: „Er ist technisch gut ausgebildet, beidfüßig, Abschluss- und Kopfballstark und für seine Größe sehr schnell.“

Auch Arash Yahyaijan ist von dem 27-Jährigen angetan. „Pablo hat eine professionelle Einstellung. Er zieht gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Kindern nach Villingen. Wir hoffen, dass sich die Familie hier im Schwarzwald schnell wohlfühlen wird.“

Aguilera hatte unter anderem auch Angebote aus der ersten polnischen Liga, wollte aber unbedingt in den deutschsprachigen Raum. Dass er sich hier ausgerechnet für einen Fünftligisten wie den FC 08 entschieden hat, freut Marcel Yahyaijan. „Er hat sich die Rahmenbedingungen und unser Projekt angeschaut und fand es sehr reizvoll.“ Unterstützend kam hinzu, dass der Stürmer die gleichen Berater wie der ehemalige Nullacht-Spieler Pablo Gil hatte. Diese konnten ihm über die sehr guten Erfahrungen des Spaniers beim FC 08 Villingen berichten.

Das Villinger Publikum darf auf den 27-jährigen Spanier sehr gespannt sein, der die komplette Jugendabteilung beim Traditionsclub FC Sevilla durchlief. Anschließend wechselte er in die 4. spanische Liga und erzielte dort als junger Spieler in 90 Pflichtspielen insgesamt 41 Tore. Danach wurde der Zweitligist Real Murcia auf ihn aufmerksam und gab ihm einen Profivertrag über drei Jahre. Da sich Aguilera in Murcia zunächst nicht durchsetzen konnte, wurde er immer wieder an Drittligisten ausgeliehen.

„Pablo wird unser Offensivspiel noch flexibler machen. Wir sind froh, dass wir ihn überzeugen konnten und hoffen, dass er bei uns einschlägt“, gibt sich FC 08-Chefcoach Marcel Yahyaijan zuversichtlich. Pablo Aguilera ist ab sofort sowohl für die Testspiele der Nullachter, den südbadischen Pokal als auch für das DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Schalke 04 spielberechtigt.