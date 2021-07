Fußball: Kurz vor dem Start des Online-Ticketvorverkaufs für das DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 erreichte den FC 08 Villingen die Nachricht, dass eine neue Corona-Verordnung Sport in Kraft tritt.

Fußball Ticketverkauf für DFB-Pokalspiel gegen Schalke 04 beginnt

Dies bedeutet, dass für die Partie am Sonntag, 8. August (15:30 Uhr), statt der ursprünglich zugelassenen 60 Prozent nur 50 Prozent der eigentlichen Zuschauer-Kapazität von knapp 10.000 Besuchern in die MS Technologie-Arena dürfen. Dies entspricht einer Quote von 4.992 Zuschauern.