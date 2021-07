von unserer Sportredaktion

Fußball: Der Termin für das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC 08 Villingen und Schalke 04 steht. Der Oberligist empfängt den Bundesliga-Absteiger am Sonntag, 8. August, in der heimischen MS Technologie Arena. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr. Die Nullachter hofften, dass die Hauptrunden-Partie am Samstag, 7. August, ausgetragen wird, können aber auch mit dem Sonntag gut leben.

Der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel wird erst nach dem Testspiel zwischen Köln und Bayern München (Samstag, 17. Juli in Villingen) starten. Der exakte Zeitpunkt des Verkaufsstarts und die Modalitäten werden noch rechtzeitig vom FC 08 öffentlich bekanntgegeben.