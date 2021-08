von unserer Sportredaktion

Fußball, DFB-Pokal: (pm) Ähnlich wie schon beim Spiel des FC Bayern gegen Köln ist die Nachfrage enorm: Tickets für das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC 08 Villingen und dem FC Schalke 04 am Sonntag (15:30 Uhr) in der MS Technologie-Arena sind online bereits ausverkauft. Allerdings sind noch einige Karten an der Classic Tankstelle in der Berliner Straße 3 in VS Villingen verfügbar.

Für die nach der neuen Corona-Verordnung zugelassenen 4992 Zuschauer hat der Verein noch einige wichtige Informationen. Stadionöffnung ist bereits um 12:30 Uhr, also drei Stunden vor Spielbeginn. Auch für das Pokalspiel gilt wieder die 3-G-Regel. Dies bedeutet, dass Zuschauer entweder einen vollständigen Impfnachweis, einen Genesenen-Nachweis oder ein negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen müssen. Kinder unter 6 Jahre sind von der Testpflicht befreit.

Ein Schnelltest kann im Testzentrum im Theater am Ring in Villingen, gemacht

werden, dies sowohl am Samstag (9 bis 17 Uhr) sowie am Sonntag (9 bis 15 Uhr). Eine Vorabtermin-Buchung ist dafür zwingend notwendig. Diese kann über die Homepage der Stadt Villingen-Schwenningen getätigt werden.

Außerdem wird der FC 08 wieder für eine lückenloses Kontaktverfolgung sorgen. Dies funktioniert digital über die Luca-App. Wer über diese nicht verfügt, muss sich vorab auf der Homepage des FC 08 ein Kontaktverfolgungsformular ausdrucken, vollständig ausfüllen und am Spieltag mitbringen. In der MS

Technologie-Arena gilt Nasen-Mundschutz-Plficht, sowohl in den Warteschlangen, auf den Laufwegen als auch auf den Plätzen.

Um die kulinarische Versorgung schnell und schnörkellos zu gewährleisten, hat der FC 08 Villingen wieder ein Bon-System eingerichtet. Schon am Eingang im Stadion besteht für die Zuschauer die Möglichkeit, Bons zu kaufen. Somit können lange Wartezeiten in der MS Technologie-Arena an den Getränke- und Speiseständen vermieden werden. Ohne Wertbons können keine Speisen und Getränke gekauft werden.

Um Parkplatzengpässe zu vermeiden, wird geraten, Fahrgemeinschaften zu bilden und möglichst rechtzeitig am Stadion einzutreffen. Zusätzliche Parkplätze wurden eingerichtet bei der IHK-Akademie in der Peterzeller Straße 8 in Villingen (fußläufig zum Stadion).