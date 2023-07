Fußball: TSG Balingen – FC 08 Villingen 0:0 (0:0). Tore sind nicht nur im Fußball das Salz in der Suppe. Fallen keine, muss dies aber noch längst nicht auf mangelnde Qualität oder gar Langeweile hindeuten. Ganz im Gegenteil. So war das 0:0 des FC 08 Villingen im Testspiel gegen den Regionalligisten von der TSG Balingen eine Begegnung auch ohne Treffer der besseren Sorte. Immer vor dem Hintergrund, dass sich beide Mannschaften nach wie vor in der Vorbereitung befinden, viele Dinge knapp drei Wochen vor dem Saisonstart ausprobiert werden und Automatismen deshalb noch gar nicht aus dem Effeff greifen können.

Angesichts dieser Tatsachen war Trainer Ryszard Komornicki mit dem Auftritt der Seinen gegen die Truppe des ehemaligen Villingers Martin Braun zum 100-jährigen Jubiläum der Spielvereinigung Bochingen in Oberndorf grundsätzlich einverstanden. „Ich habe viele gute Dinge gesehen. Sowohl offensiv, als auch defensiv“, betont er. Ohne jedoch das Remis gegen ein höherklassiges Team allzu hoch hängen zu wollen. „Letztendlich ist es egal, wie der Gegner heißt. Ob das Real Madrid, Barcelona oder wer auch immer ist“, macht er seine eigenen Vorstellungen mit einem Augenzwinkern deutlich. Und weiter: „Zunächst einmal wollen wir jedes Spiel gewinnen. Gelingt dies nicht, sollen wir aber auch nicht verlieren. Es geht in erster Linie um uns und unser Vorankommen, da sind wir auf einem guten Weg.“

In Durchgang eins habe sich seine Mannschaft in manchen Dingen (Komornicki: „Wir hatten zunächst Probleme mit deren Dreierkette“) noch schwer getan, mit zunehmender Spieldauer wurde sie aber immer besser und sicherer. „Dies sollte uns einen weiteren Schub vor allem im mentalen Bereich verleihen. Wir haben gesehen, dass wir gegen jeden Kontrahenten nicht nur bestehen, sondern sogar gewinnen können. Ziel muss es sein, dieses Bewusstsein weiter zu schärfen und zu verinnerlichen“, sagt Komornicki.

So besaß der FC 08 bereits in der ersten Halbzeit nach Ballgewinnen und viel Tempo in den Umschaltmomenten einige gute Abschluss-Chancen durch Probe-Stürmer Abdu M‘Boob, Leon Albrecht oder auch Tevfik Ceylan. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Qualität der Villinger Möglichkeiten nochmals, aber auch der neu ins Spiel gekommene Dominik Emminger brachte die Kugel nicht im Netz unter. „Doch sowohl er als auch Torhüter Kevin Ehmann, der eine überragende Leistung gezeigt und uns einige Male vor einem Einschlag bewahrt hat, beweisen, wie wichtig für uns ein breit aufgestellter Kader mit entsprechenden Alternativen ist“, so Komornicki in seinem Schlusswort zu einem Spiel gegen Balingen, das für ihn viele positive Erkenntnisse brachte. Zudem das Selbstbewusstsein der Spieler gesteigert haben dürfte. Immerhin blieb der FC 08 in seinem vierten Testspiel erstmals ohne Gegentreffer. Und dies gegen einen Regionalligisten.