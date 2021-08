von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – FC Nöttingen 3:1 (2:0). – Die Nullachter begannen vor 500 Zuschauern im Friedengrund stark. Nedzad Plavci zog ab, das Leder ging aber nicht in den Kasten. Auf der anderen Seite hatte Riccardo Di Piazza eine erste gute Einschusschance, brachte aber auch das Runde nicht in das Eckige. In der 17. Minute ging Villingen dann verdientermaßen in Front. Es war ein schöner Spielzug, Kamran Yahyaijan legte Stürmer Plavci auf und der versenkte gekonnt die Kugel. Die Hausherren gaben nun mächtig Gas. Lohn war in der 31. Minute das 2:0. Kamran Yahyaijan setzte sich auf halbrechts durch und traf aus zwölf Metern ins Tor.

Anschlusstreffer durch Foulelfmeter

Für die Villinger gab es immer wieder Szenenapplaus der begeisterten Fans. Allerdings versäumten die Gastgeber es, das 3:0 nachzulegen. Speziell Plavci und Yahyaijan ließen da doch einige Chancen liegen. In der 77. Minute zeigte Schiedsrichter Marvin Maier aus Windschläg auf den Punkt. Die Villinger bekamen also in ihrem vierten Oberligaspiel zum vierten Mal einen Strafstoß gegen sich. Leon Albrecht hatte sich mit etwas unlauteren Mitteln gegen Jimmy Marton eingesetzt. „Den Elfer muss man nicht pfeifen“, befand Nullacht-Sportvorstand Arash Yahyaijan. Riccardo di Piazza war es egal, er versenkte das Leder zum 1:2 aus Gästesicht.

Plavci sorgt für Entscheidung

Plötzlich witterte Nöttingen Morgenluft. Torwart Andrea Hoxha musste eine Glanzparade zeigen, um den Ausgleich gegen Marton zu verhindern. Leon Albrecht verpasste es, bei einer guten Gelegenheit den Sack für die Nullachter zuzumachen. So war es Plavci vorbehalten, mit seinem zweiten Tor am Nachmittag für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Der kleine Angreifer lochte nach Vorarbeit von Thomas Kunz in der Schlussminute ein.

Trainer Marcel Yahyaijan zeigt sich zufrieden

Der Villinger Trainer Marcel Yahyaijan meinte hinterher: „Der Sieg für uns ging insgesamt in Ordnung. Die erste Viertelstunde war richtig gut von uns. Durch dumme Ecken und Standards haben wir den Gegner ins Spiel gebracht. Zwischen der 60. und 80. Minute hatten wir unsere Probleme. Am Ende haben wir es aber wieder gut heimgebracht. Es ist fantastisch, wie die Mannschaft die hohen Belastungen wegsteckt. Es war für uns das siebte Spiel in 20 Tagen.“ Der FC 08 Villingen ist am Mittwoch, den 1. September bereits wieder im Einsatz, gastiert dann beim SV Oberachern.

Aufstellung FC 08 Villingen: Hoxha, Chiurazzi, Busam (63. Mbem-Som), Tadic (51. Albrecht), Plavci, Yahyaijan (87. Spät), Peters, Kunz, Bruno, Boulachab, Sautner (79. Rama-Bitterfeld).

Tore: 1:0 (17.) Plavci, 2:0 (31.) Yahyaijan, 2:1 (77./FE) di Piazza, 3:1 (90.) Plavci. – SR: Marvin Maier (Windschläg). – Z: 500.