Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen ist trotz der aktuellen Corona-Krise weiter intensiv mit den Kaderplanungen beschäftigt. Nun verpflichteten die Nullachter mit dem 21-jährigen Daniele Bruno einen hochtalentierten Mittelfeldspieler vom SC Freiburg. „Daniele ist ein junger, aus der Region stammender Spieler, der optimal in unser neues Sportkonzept passt. Er ist ein Riesentalent“, betont FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Der Sportdirektor und der zukünftige FC 08-Chefcoach Marcel Yahyaijan preisen die Qualitäten seines Neuzugangs schon mal an: „Daniele Bruno hat eine enorme Grundschnelligkeit und Explosivität. Er besitzt hohe technische Fertigkeiten und eine enorme Eins-gegen-Eins-Qualität.“ Der Neuzugang sei auf beiden Flügeln im Mittelfeld sehr gut einsetzbar.

Daniele Bruno ist in Villingen kein Unbekannter. 2008 kam er zur E-Jugend des FC 08 Villingen. Dort wurde der SC Freiburg auf ihn aufmerksam und holte ihn 2010 für seine U12-Mannschaft. Beim Sportclub durchlief Bruno, der in St. Georgen aufgewachsen ist, sämtliche Jugendmannschaften. 2014 wechselte er ins Internat nach Freiburg, machte in der Zeit auch sein Abitur und feierte 2018 seinen bisher größten Erfolg mit der U19 des SC Freiburg und dem Gewinn des DFB-Pokals.

„Ich habe Daniele bei meiner Trainer-Hospitation 2018 beim SC Freiburg kennengelernt. Da ist er mir schon sehr positiv aufgefallen. Da es jetzt die Möglichkeit gab, ihn nach Villingen zu holen, habe ich mich natürlich stark dafür eingesetzt. Ich denke, Daniele kann beim FC 08 so richtig aufblühen“, freut sich Marcel Yahyaijan über die Vertragsunterzeichnung mit dem 21-

jährigen, der an der Fachhochschule Furtwangen derzeit Wirtschaftsingenieurwesen studiert.