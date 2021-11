von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Freiburger FC 2:1 (0:1). – Die Villinger hatten am Samstag nicht nur mit ihrem schwer bespielbaren Platz in der MS Technologie-Arena, sondern auch mit einem aufsässigen Gegner Mühe.

Führung für Freiburger Gäste in der ersten Hälfte

Nach zehn Minuten zog Thomas Kunz vor lediglich 270 Zuschauern bei Schmuddelwetter ab, Torwart David Bergmann war aber auf dem Posten. In der 37. Minute gingen die Freiburger in Front. Nach einem schönen Spielzug netzte Alexander Martinelli gekonnt ein.

Zur zweiten Halbzeit stellte Nullacht-Coach Marcel Yahyajan von Dreier- auf Viererkette um. Außerdem kam Nedzad Plavic für Lhadji Badiane. Die Maßnahmen des Coaches hatten Erfolg. Zunächst vergab Plavci noch eine Riesenmöglichkeit. In der 51. Minute gelang dem wendigen Joker nach Vorarbeit von Kamran Yahyaijan und Mokthar Boulachab jedoch der Ausgleich. Dann musste aber der Villinger Keeper Andreas Hoxha eine Glanzparade zeigen, sonst wären die Breisgauer erneut in Front gegangen. Auf der anderen Seite schoss der eingewechselte Volkan Bak nur knapp über den Gästekasten.

Heiße und umstrittene Schlussphase

In der Schlussphase hätte die Partie so oder so laufen können. Nach einem Eckball von Erich Sautner köpfte jedoch Mauro Chiurazzi zum umjubelten 2:1 ein (83. Minute). Aber damit war das Spiel noch längst nicht für den Favoriten gewonnen. Nullacht-Kapitän Dragan Ovuka unterlief ein ungewohnter Stellungsfehler und der eingewechselte Adriano Spoth verfehlte den Ausgleich nur hauchdünn. Dann war der Ball doch im Villinger Netz. Die Einheimischen hatten Glück, dass Schiedsrichter Hafes Gerspacher aus Kandern auf Abseits entschied.

Villinger Gastgeber gewinnen knapp

Dann war Schluss, der knappe Sieg der Villinger, die an diesem Nachmittag mit Fortuna im Bunde waren, perfekt. Die Freiburger ärgerten sich, waren sie doch dem Unentschieden sehr nahe. Der Sportvorstand des FC 08 Villingen, Arasch Yahyaijan: „Man muss ehrlich sein, Freiburg hätte einen Punkt verdient gehabt. Wir haben uns heute sehr schwer getan. Freiburg hatte gute Chancen und uns hat die Spritzigkeit gefehlt.“

Der FC 08 Villingen gastiert am Samstag beim TSV Ilshofen.

FC 08 Villingen: Hoxha, Chiurazzi, Ovuka, Busam (74. Bak), Badiane (46. Plavci), Yahyaijan, Peters (76. Mbem-Som Nyamsi), Kunz (74. Tadic), Albrecht, Boulachab, Sautner. – Tore: 0:1 (37.) Martinelli, 1:1 (51.) Plavci, 2:1 (83.) Chiurazzi. – SR: Gerspacher (Kandern). – Z: 270.