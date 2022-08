Fußball, südbadischer Vereinspokal, 2. Runde: FC Pfaffenweiler – SG Dettingen-Dingelsdorf (Mittwoch, 19 Uhr). Rund zweieinhalb Wochen vor dem Punktspielauftakt, freut sich der gastgebende Schwarzwälder Bezirksligist und aktuelle Bezirkspokalsieger auf ein interessantes Duell gegen einen etablierten Landesligisten. Pfaffenweiler hat sich im Erstrundenspiel gegen den Ligakonkurrenten Tennenbronn mit 4:1 Toren durchgesetzt, die Gäste strichen den Landesligisten SC Gottmadingen-Bietingen von der Teilnehmerliste.

FC Pfaffenweiler - FV Tennenbronn Raphael Gür trifft dreimal gegen Tennenbronn. Mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

„Bei uns ist eine große Vorfreude auf das Spiel spürbar. Solche Spiele bestreitet man gerne“, sagt FCP-Trainer Björn Schlageter. Er weiß aber auch, dass seine Elf nicht nur wegen des Liga-Unterschiedes tief in der Außenseiterrolle steckt. „Wir sind noch mitten in der Vorbereitung. Dettingen hat am Wochenende schon ein Punktspiel bestritten und ist uns voraus. Im Normalfall wird das über 90 Minuten auch sichtbar“, ergänzt Schlageter. Er hat den Gegner am Wochenende beim 1:0-Sieg in Neustadt nicht persönlich unter die Lupe genommen. Immerhin scheint seine Elf in guter Form, denn nach dem Sieg gegen Tennenbronn wurde vor einer Woche in einem Test auch die Elf aus Schramberg/Sulgen mit 2:1 bezwungen.

Fußball-Verbandspokal Gibt‘s in der 2. Runde den Pokal-Kracher? Das könnte Sie auch interessieren

In welcher Formation Schlageter seine Elf auf den Platz schicken wird, ist noch offen. Aktuell gibt es wegen der Urlaubszeit ein Kommen und Gehen. „Wir werden eine schlagkräftige und motivierte Mannschaft bringen. Dennoch werden auch diese Jungs noch nicht bei 100 Prozent sein, was in der Vorbereitung normal ist. Wir haben noch Arbeit vor uns, aber auch noch etwas Zeit. Die Pokalpartie sollte uns sicherlich viele nützliche Hinweise liefern“, fügt Schlageter an. Sollte sich Pfaffenweiler durchsetzen, würde die Elf im Achtelfinale am 24. August auf den Sieger der Partie DJK Donaueschingen gegen FC 08 Villingen treffen