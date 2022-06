Fußball, 1. Aufstiegsspiel zur Bezirksliga: FC Schönwald – SG Riedöschingen/Hondingen (Sonntag, 15 Uhr). Das erste von zwei Aufstiegsspielen zwischen beiden Teams verspricht ein Fußball-Festtag zu werden. Die Vizemeister der Staffeln 1 und 2 haben beide die Qualität, um sich das letzte Ticket für die Bezirksliga-Saison 2022/23 zu sichern. Beide sind zudem für eine faire Gangart bekannt. Erwartet wird eine große Kulisse. „Sicherlich werden mehr als 500 Besucher kommen“, freut sich Schönwalds Spielertrainer Mario Ketterer auf die Partie. Schönwald sicherte sich den zweiten Platz am letzten Spieltag, die Gäste verpassten durch die um 16 Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen Meister Hinterzarten den direkten Aufstieg.

„Wir freuen und auf zwei Bonusspiele. Als ich im vergangenen Jahr nach Schönwald gekommen bin, wollten wir ins erste Drittel der Tabelle. Nun haben wir es trotz vieler und schwerer Verletzungen auf Rang zwei geschafft und schon jetzt mehr erreicht. Die Saison ist für uns ein Erfolg. Alles, was noch kommt, ist Bonus“, betont Ketterer. Da seine Elf erst am letzten Spieltag das Ticket für die Aufstiegsrunde löste, kennt Ketterer den Gegner nicht. „Wir wussten ja bis zum vergangenen Wochenende nicht, ob wir es schaffen und auch nicht, wer der Gegner sein kann. Natürlich werde ich mir ein paar Informationen beschaffen, doch in erster Linie ist es mir wichtig, dass wir unsere Spielphilosophie durchziehen“, ergänzt Ketterer, der „ganz entspannt“ in die zwei Partien gehen will. Ob zuerst ein Heimspiel ein Nachteil sein kann, darüber hat sich Ketterer keine Gedanken gemacht. Sein Motto lautet: „Zwei tolle Fußballfeste feiern. Auf eigenem Platz kennen wir eh nur eine Richtung.“

Groß ist auch die Vorfreude bei den Gästen. „Wir haben nichts zu verlieren und wollen uns eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel schaffen. Es treffen zwei gute Defensivreihen aufeinander. Wir haben ein paar Informationen über Schönwald bekommen“, sagt SG-Routinier und Co-Trainer Björn Werhan. Die SG Rie/Ho darf auf eine große Unterstützung der eigenen Anhänger bauen. Neben einem ausgebuchten Fan-Bus werden viele Anhänger mit privaten Fahrzeugen anreisen. Personelle Sorgen haben die Gäste nicht. Die Mannschaft wird ähnlich wie beim jüngsten 2:0-Erfolg in Unadingen aussehen. Kein Vorteil für die SG Rie/Ho ist sicherlich der Kunstrasenplatz, den die Gäste eher nicht gewohnt sind. „Wir werden uns schnell darauf einstellen, schließlich hatten wir auch Punktspiele auf Kunstrasen. Wir werden mit 15, 16 Spielern anreisen, von denen alle schon jetzt heiß sind. Unser Ziel ist es, für das Rückspiel alles offen zu halten“, ergänzt Werhan. Die SG Rie/Ho hat zuletzt in der Saison 2016/17 Aufstiegsspiele zur Bezirksliga bestritten und sich damals gegen Hajduk VS durchgesetzt.

Für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Schwarzwald gilt noch der alte Europapokal-Rhythmus. Bei einem ausgeglichenen Torverhältnis zählt die Auswärtstorregel.