Schwenningen siegt trotz Ausfällen in Kirchheim. Trainer Velcic dennoch nicht ganz zufrieden

Basketball, ProA: Auch am Feiertag wurde bei den Wiha Panthers trainiert. Die Schwenninger Basketballer ruhen sich nicht auf ihrem 78:72-Arbeitssieg bei den Kirchheim Knights am Samstag aus.Ganz zufrieden war Trainer Alen Velcic mit dem Auftritt in